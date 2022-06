ANI sancionó a concesión de auto vía Bucaramanga - Pamplona por serios atrasos

La obra de la Autovía Bucaramanga – Pamplona debería estar en el 91% y actualmente tiene el 12% de avance.

Por este serio atraso la Agencia Nacional de Infraestructura, Aní, decidió sancionar con seis mil 388 millones de pesos a la entidad encargada que es la concesionaria Autovía Bucaramanga-Pamplona S.A.S.



Orlando Enrique Pedroza, veedor y director de infraestructura de la Cámara de comercio de Bucaramanga, dijo que, la póliza de cumplimiento del contrato podría verse afectada.

"Esta obra tiene cuatro unidades funcionales, es lo que se le catalogó a cada tramo de vía, una de las unidades más costosas que es la 1 , es la que conecta kilómetro adelante de la UPB hasta el kilómetro 8, representa el 61% del costo total de la concesión, esta unidad tiene un adelanto del 2.7% y deberá ser entregada para septiembre de este año. Las otras unidades funcionales que son la 2,3,4, que van desde el kilómetro 8 hasta Mutiscua llegando a Pamplona, estas unidades tiene un avance en promedio de 20% y deberían haberse entregado en septiembre del año pasado".

El mega atraso en esta obra se origina en, un principio, porque la comunidad en Floridablanca, no permitía la construcción, no obstante, esta no sería la razón o excusa para avanzar en otras unidades funcionales o tramos viales de proyecto.



La obra en su totalidad costó 1.4 billones de pesos, sin embargo, tras los serios atrasos ese dinero no se ha entregado al contratista, debido a que los recursos salen de los peajes de la región y del Gobierno nacional.

"No se le pagará ningún valor de obra, el gran problema es que nos dejan sin avance, si no avanza, La Ani, podría redirigir el contrato o buscar negociar con un contratista. Los recursos son de la nación y de dos peajes que se piensan colocar".