OnPoint NYC, la organización que ofrece espacios para consumir droga de forma segura

A propósito de la lucha contra las drogas, La W conversó con un vocero de una organización en Nueva York que se dedica a operar espacios para el consumo supervisado de drogas en Estados Unidos.

Se trata de OnPoint NYC y Jason Beltre, director de iniciativas comunitarias en esa entidad, aseguró que se trata de una alternativa para garantizar que las personas estén seguras. Además, aclaró que no proporcionan la droga, sino que vigilan dicho consumo.

“Hay un código de conducta, cada cuarto tiene su propósito. En la oficina central pueden entrar a descansar, acá no se puede hacer intercambio de droga, solo eso pasa en el centro de sobredosis”, explicó.

En la misma conversación aseguró que los asistentes son los que tienen que indicar qué droga van a usar y cómo. También dejó claro que las sustancias no se pueden compartir y quienes no acaten las normas no pueden estar en los centros de vigilancia.

Sobre el apoyo a la institución, indicó: “nosotros tenemos el apoyo de Queens y de Brooklyn, el centro de sobredosis se opera con dinero privado, pero la iniciativa de la seguridad pública y el cuidado holístico se opera con dinero de la ciudad”.

Finalmente aseguró que en el centro han acogido tanto a población afroamericana, así como a latinoamericanos y blancos.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Jason Beltre, director de iniciativas comunitarias en OnPoint NYC.