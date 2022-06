“La única forma en que Meta esté limpio es que Zuckerberg renuncie”: Frances Haugen

Desde la Cumbre de las Américas, La W conversó con Frances Haugen, exempleada de Facebook, quien reveló una documentación al Wall Street Journal sobre los riegos de las redes sociales.

De acuerdo con la experta, se habla de una amenaza en línea porque la industria de las redes sociales se ha convertido en una de las más poderosas por su “nivel de opacidad”. Uno de los mayores riesgos es la falta de transparencia.

“No hay transparencia por parte de estas compañías, la amenaza es que sus facultades son infinitas. Ellos saben que hacen cosas como la radicalización de las ideas políticas y no hacen nada al respecto”, aseguró Haugen.

En el caso concreto de Facebook, gracias a las más de 20.000 páginas que reveló al diario estadounidense, se conoció la afectación a los niños y a los millones de usuarios que entran a esa red social.

“Se aprovecharon que el público no sabe qué está pasando internamente y desvían la atención para que no haya un cambio”, agregó.

Justamente sobre la gestión de Mark Zuckerberg también se refirió, pues según ella, tras la revelación de los riesgos en Facebook no se tomaron medidas para proteger a los usuarios.

“La única forma en que Meta esté limpio es que Mark Zuckerberg renuncie. Cuando expuse la violencia étnica o el suicidio, Mark no pensó en trabajar en esto sino en videojuegos, el metaverso. La inversión que hacen en otros idiomas es mínima y si no tiene la responsabilidad, no es una persona que puede estar frente a esta compañía”, explicó Haugen.

También indicó que Facebook se presenta como un “espejo”, pero debería considerarse como un “amplificador” por la forma en la que opera su algoritmo, clasificando lo más relevante para mostrar.

En cuanto al futuro de las redes sociales, aseguró que en Europa se aprobó una ley para preguntar de manera independiente sobre su gestión, alternativa que considera positiva respecto a los riesgos de la plataforma.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Frances Haugen, exempleada de Facebook y ahora informante.