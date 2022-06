¿Germán Vargas Lleras apoyará a Gustavo Petro?

Colombia

El senador Germán Varón y el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, hablaron en La W sobre temas varios, entre ellos, si Cambio Radical y su líder natural, Germán Vargas Lleras, apoyan al candidato del Pacto Histórico o a Rodolfo Hernández.

¿Qué dice Germán Varón?

En La W, Varón aseguró que la mayoría de los parlamentarios de Cambio Radical están apoyando al ingeniero Rodolfo Hernández.

“Yo diría que en un 90% estamos apoyando al ingeniero Hernández. Lo que es, tal vez, el senador Temístocles Ortega, el representante (Jairo Humberto) Cristo, de Santander, y un representante nuevo de Nariño están con Gustavo Petro”, dijo.

Sobre el apoyo de Vargas Lleras, Varón dijo que es una pregunta que se le debe hacer directamente al ex vicepresidente, pues con él no habla “hace rato”.

“No sé si esa reunión que menciona Roy (Barreras) sea cierta, lo que puedo decirle es que la mayoría de nosotros, yo por lo menos, voy a votar por el ingeniero Rodolfo”, dijo.

Sobre su relación con Germán Vargas Lleras, dijo que es “cordial”, pero como va “saliendo del escenario político, les corresponde a quienes van a reemplazar tener esa relación política con Germán, que es el líder natural del partido”.

Lo que dice Alfonso Prada

Por su parte, Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, aseguró que ha hablado “varias veces con Germán Vargas Lleras, pero la verdad es que él se ha mantenido bastante al margen del tema”.

Aseguró que es un “respeto” que debe tener por los diálogos que ha tenido con él: “No tengo ninguna autorización para hacer público nada, somos amigos de hace años”.

Agregó que considera que, si Germán Vargas Lleras va a asumir una posición, no lo va a hacer “a través de Roy” o a través suyo, “la va a asumir directamente él”.

Aseguró que no descarta nada y expresó que “ojalá” Vargas Lleras los apoye.

“A la fecha no ha dicho que no y no ha dicho nada. Germán tiene una columna y es un hombre que habla por sí mismo, no necesita interlocutores para fijar posiciones”, puntualizó.