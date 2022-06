“Tenemos hambre”: personas con discapacidad no reciben bonos hace dos meses

Bogotá

En la mañana de este lunes, personas en condición de discapacidad protestaron frente a la Secretaría de Integración Social en Bogotá, porque aseguran que, desde hace dos meses, no reciben el bono de alimentación. Lo que ha ocasionado dicen que tengan que aguantar hambre, ya que no pueden salir a trabajar o a buscar una solución a esa situación.

Adriana Rojas, una de las madres afectadas, se refirió en La W a este tema e hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá.

“Hay una situación bastante difícil en mi caso personal, soy madre cabeza de hogar, soy paciente oncológica, estoy luchando contra un cancer de páncreas, es vital la nutrición para mí, mi hija es la titular del bono, ella tiene discapacidad cognitiva e hipotiroidismo, por lo cual la dieta debe ser balanceada. No pudimos recibir el bono de mayo, el de junio tampoco y según nos dijo Integración Social no eran retroactivos, que no nos lo iban a dar”.

A su vez, agregó: “lo preocupante es que nos dicen que están en proceso de contratación, nos empiezan a dar los bonos a partir de la contratación pero que no van a dar los bonos anteriores, esta es una alerta muy grande, no tenemos alimento, lo triste es que es un presupuesto ya aprobado y una plata que está embolatada y nadie responde”.

“Ellos dicen qué hay cambio de operador (…) siempre que se hace este tipo de contrataciones se supone que cuando ya se va acabar la vigencia, ellos ya planean y hacen la contratación. No sé porque esperaron que se acabara el contrato para iniciar uno nuevo, es como complicada la situación porque quedamos dos meses sin operador, dos meses que no recibimos bono”, expresó.

De igual forma, mencionó las dificultades que pasan las familias con un intengrante en condición de discapacidad:

“Los gastos son bastantes por todo lo que esto conlleva y más en mi caso que no puedo trabajar porque estoy en tratamiento para combatir la desnutrición que tengo provocada por el cancer de páncreas. El no tener alimento es delicado, hay mamás que son cuidadores 24/7 y dependen del bono y no tenerlo genera situación de hambre, se lleva una situación de hambre, no es justo”.

Sobre estos hechos, la Secretaría Distrital de Integración Social respondió que avanza con el proceso de contratación para la entrega de bonos canjeables por alimentos dirigidos a beneficiarios de los servicios sociales de la entidad.

“Con el fin de avanzar en el proceso de contratación de bonos canjeables por alimentos, la entidad suscribió Contrato de Comisión con la Sociedad Comisionista de Bolsa SCB CORREAGRO S.A. el 8 de junio de 2022. De acuerdo con este proceso, se proyecta que la celebración de la rueda de negocios de adjudicación sea para el próximo 24 de junio de 2022 y el periodo de alistamiento hasta el 30 de junio de 2022″.

“Así mismo, se informa que Integración Social viene adelantando mesas de trabajo con la población con discapacidad y sus cuidadores en las diferentes localidades de la ciudad, con el fin de socializar el estado del proceso de contratación que avanza en la entidad”.