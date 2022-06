“La decencia no pelea con nada. Vamos a ganar, no nos distraigamos”: Sofía Petro

¡Que se acabe ya la campaña!

En 13 de junio fue tendencia Sofía Petro, la hija de 20 años de Gustavo Petro, a causa de una entrevista que dio para el País América. En esta entrevista, Sofía habla de las problemáticas de país, del padre terco y silencioso que está en casa y del hombre público. Una entrevista muy honesta.

¿Entonces por qué la llevaron a la hoguera?

Luego de conocerse la entrevista, en redes los comentarios no se hicieron esperar, los cibernautas y algunos medios de comunicación expresaron que Sofía “amenaza con un estallido social peor que el del 2021″, “que anunció una guerra civil”, en fin.

“Comentarios taquilleros que incluso para titulares ayudan a tener miles de reproducciones, pero llevarlo a eso es actuar como tanto se ha criticado de la línea de los estrategas de Petro”, dijo Catalina en Al Oído.

“Sofía lejos de ser un profeta o de amenazar, creo que habla de algo que todos en nuestros círculos hemos contemplado y es ¿qué pasará luego de conocer el resultado? Muchos tenemos miedo, no de saber quién va a ganar, sino de qué pasará después y no porque estemos anunciando una crisis es solo que no desconocemos la realidad. “agregó Suárez.

Sofía luego de los ataques, dejó un comentario de lo que con esto pudo darle una lección a su hermana menor Antonella:

“A mi hermanita hoy le quise mostrar unas lecciones, ¿me ayudan a replicar?”

1. La decencia no pelea con nadie

2. Frente a las mentiras descabelladas, los insultos desesperados, la mejor respuesta son nuestras acciones

3. A palabras necias, oídos sordos

4. La altura no sabe de insultos”

Reflexión Al Oído

“Ni estoy de acuerdo con la crueldad con la que se meten en la tragedia que vivió Rodolfo Hernández y su esposa a causa del asesinato y secuestró de su hija, ni estoy de acuerdo con exagerar, tergiversar y llevar a una hoguera a Sofía Petro, una joven que nació para muchos con un pecado que la hace merecer cualquier hostigamiento: su apellido. Rechazo esas actitudes. ¡Con los hijos y familias no!”, cerró Catalina Suárez.