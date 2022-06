Luis Fernando Velasco sobre Sofía Petro: “ella no está haciendo una amenaza”

El senador liberal Luis Fernando Velasco respondió a la polémica por las declaraciones de Sofía, la hija del candidato presidencial, Gustavo Petro, en las que advirtió que habría un grave estallido social en el país si Rodolfo Hernández gana las elecciones.

“Ella no está haciendo una amenaza sino que está hablando de algo que, incluso, una persona a quien el país respeta mucho, que se llama Alejandro Gaviria, dijo en algún momento. Que el país es como una olla a presión y es bueno dejar que suelte parte de esa presión con un gobierno más cercano a la gente”, mencionó.

Y resaltó la necesidad de que ambas campañas respeten los resultados de la segunda vuelta presidencial.

También habló de la filtración de algunas reuniones de campaña, cuyo protagonista principal ha sido el jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico, Roy Barreras.

En La W dijo que en un ejercicio estratégico se estudian las fortalezas y las debilidades del contradictor, aunque reconoció que no está de acuerdo con todo lo revelado en las conversaciones.

“Hay ciertas cosas que no me parecen prudentes y hay frases que a mí francamente no me gustan, eso de que corramos un poquito la cerca ética suena jarto, estoy seguro de que ni el candidato ni muchos de los que lo acompañamos nos gusta ese tipo de afirmaciones”, señaló en relación con las palabras de Sebastián Guanumen, asesor de comunicaciones.

En relación con Barreras, reconoció que es un hombre “profundamente polémico”, aunque le hizo un reconocimiento.

“Debo reconocerle algo, el país debe reconocerle algo: es un hombre que dice lo que piensa y, además, ha sido profundamente leal con algo a lo que ha dedicado los últimos años de su vida, que es el proceso de paz. Es una lástima que, por precisamente estas graves chuzadas, no esté en el debate”, indicó.

Escuche la entrevista completa a continuación: