Algunas conclusiones de la reunión que se tuvo entre Rodolfo Hernández y empresarios

El cómo administrar los recursos del Estado y utilizar ese dinero para disminuir la pobreza, las estrategias para manejar la cartera del gobierno nacional, la forma de enterrar la corrupción y el proceso de cómo será el apoyo a los empresarios, fueron algunos de los temas que se tocaron en una reunión exclusiva y privada que se tuvo con el candidato presidencial, Rodolfo Hernández en el hotel Holiday in, en Bucaramanga.



Al consultar con varios empresarios, se pudo concluir que quedaron tranquilos al escuchar los compromisos del ingeniero si llega a quedar como presidente de Colombia.

"El enfoque de él es que la gente tenga nuevas oportunidades, utilizar el dinero para disminuir la pobreza, lo veo enfocado en trabajar, en que Colombia se pueda endeudar menos pero que necesita confirmar un equipo de trabajo, y apoyo de los empresarios, porque solo no puede, habló de acabar con la corrupción, solo intervino él. Tiene una visión clara, tiene claro la burocracia, necesitamos más empresas que generen más empleo, no hace ninguna negociación".



Gustavo Lenis, ex director de la Aerocivil, uno de los asistentes, dijo que, el exalcalde tiene buenas ideas y que ojalá las ponga en práctica. Destacó que le da tranquilidad por ser una persona sincera y clara.

"El expuso lo que piensa del país y lo que piensa hacer, opino que está muy bien, tiene buenas ideas, si las puede poner en práctica, y me da tranquilad porque es una persona sincera y clara", destacó Lenis.

A esta reunión no permitieron el ingreso de los celulares, ni de medios de comunicación.