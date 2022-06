Se embolata ratificación del Acuerdo de Escazú: Juan Diego Gómez fue entutelado

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” el presidente del Senado, Juan Diego Gómez.

Nuevamente protagoniza una pelea con la oposición por el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú y que no avanza.

Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia habían pedido que el proyecto se dejara en el primer punto del orden del día de la plenaria para votarlo, como lo permite el Estatuto de la Oposición.

Sin embargo, cuando lo iban a votar muchos senadores se salieron del recinto o no fueron a la sesión y, a la final, se rompió el quórum y fue imposible aprobarlo en su segundo debate.

Así que, como no se volvió a agendar, lo que hicieron los congresistas fue entutelar a Juan Diego Gómez para exigirle que lo priorizara en otra plenaria, acusándolo de violar sus derechos a la participación política y a la oposición.

Pero, en medio de la novela, un juez de Bogotá les negó la tutela y les dijo que prácticamente el problema lo tienen que solucionar en el seno del Congreso, apelando nuevamente al Estatuto de la Oposición.

Hace unas horas, el presidente del Congreso le dijo unas palabras al senador Cepeda.

“Creo que no se han vulnerado sus derechos, de ninguna manera. Por el contrario, lo que le respondo es que cuando yo me entero, en la segunda ocasión, al regresar de Brasil es que hay una acción de tutela que tiene que surtir efecto y que suspende los términos, en cualquier caso. De manera que si yo procedo, en un sentido contrario, es como si me estuviera saltando la decisión del juez”, aseguró.

Pese a este limbo, este miércoles los congresistas insistirán en que se vote el proyecto en el primer orden del día.