“Hoy las ideas no nos encuentran”: Mabel Lara deja el Nuevo Liberalismo

Colombia

En diálogo con La W, la excandidata al Senado, Mabel Lara, se refirió a su renuncia del Nuevo Liberalismo y agradeció el gesto de Juan Manuel Galán al invitarla a la construcción del partido.

“Acompañé a Juan Manuel Galán, que quedó de segundo en la consulta, luego le hice campaña a Fajardo por todo el país”, señaló.

Y añadió: “Luego conversé seriamente con Galán, le dije que si no pasaba Fajardo no podía no apoyar a Francia. Ella viene de mi región es mujer y representa mis luchas”.

Además, reiteró su posición después de elecciones y le pidió a Galán no descartar una unión al denominado Acuerdo Nacional, “eso generó una ruptura en el partido, le dije a Galán que si esto estaba generando inconvenientes yo renunciaba, pero él me pidió quedarme”.

Su decisión de renuncia, explica, fue también con la intención de mantener una relación de cordialidad con los Galán, ya que ellos manifestaron su apoyo a Rodolfo Hernández y, según ella, no es partidaria de la posición política del ingeniero: “Rodolfo estaba rodeado del continuismo en el país y empecé a hacerme a un lado.”

La posición de la periodista al gobierno entrante se mantiene, dice sentir afinidad con la vicepresidenta Francia; aunque reveló que, por ahora, no le han ofrecido algún cargo directo.

“No hay un cuota burocrática, hay una coordinación del empalme”, expresó y, a su vez, mencionó su deseo por trabajar directamente con los ciudadanos.

Por último, quiso enviarle un mensaje al director del Nuevo Liberalismo: “Yo sí quisiera que Juan Manuel estuviera en esta construcción de historia, él fue uno de los ponentes de a ley de víctimas, impulsó el proyecto de marihuana recreativa, es un experto y eso se va a debatir a avanzar, yo sí lamento que no esté de este lado”, puntualizó.