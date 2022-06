La defensa de la hija de Carlos Pizarro para que no le tumben curul en el Congreso

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” la representante a la Cámara electa por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro y hermana de la senadora electa por esta misma coalición, María José Pizarro.

El Consejo de Estado admitió la demanda del abogado Roberto Carlos Daza con la que busca tumbarle la curul e impedir que sea congresista al advertir que ella no podía inscribirse como candidata a la Cámara de Representantes por el mismo partido, movimiento o grupo político en el que se inscribió su hermana, lo cual sería una violación al régimen de inhabilidades.

A propósito, conocimos la respuesta de la representante electa con la que busca defender su puesto. En una comunicación enviada al Consejo de Estado, aclaró que ella fue avalada por la Colombia Humana, mientras que su hermana María José fue avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, que son dos partidos completamente diferentes.

Además, dijo que cada una suscribió un acuerdo de coalición distinto: uno para la Cámara de Representantes por Bogotá y uno para el Senado.

Otro de sus argumentos es que, de ninguna manera, se trató de “una lista cerrada”, ni de una agrupación política como señala el demandante, sino de un acuerdo interpartidista que generó múltiples coaliciones.

Finalmente, aseguró que las dos coaliciones no tienen, ni tendrán, personería jurídica y no es posible actuar como bancada en el Congreso de la República, por lo tanto considera que la petición para que ella pierda su investidura no está jurídicamente justificada.

Vamos a ver qué pasa con esta demanda y si las hermanas Pizarro finalmente podrán estar juntas en el nuevo Congreso.