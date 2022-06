Lucy Vives estrena “Cenizas’, su primer sencillo como solista

En diálogo con La W, Lucy Vives, hija del cantante Carlos Vives, habló de su debut como artista con su sencillo ‘Cenizas’, una historia de amor entre dos mujeres.

“Ante todo siempre es bonito poner en el lente cultural lo que hacemos como artistas. No podemos separar tanto lo que hacemos como artistas y lo que vemos dentro de nuestra realidad. Hay mucho tabú con las relaciones homosexuales y siento que es una realidad de la que no se habla (...) para mí era importante que yo me sintiera representada en una canción de amor”, expresó la joven.

En cuanto al título de la canción, aseguró que “cenizas es algo interesante porque no tiene peso, pero sabes que, en algún momento, significó sustancia. La cenizas te da un rango de tiempo que al final solo te lo puedes imaginar, porque solo queda este polvo. Para mí es simbólico de un agridulce de terminar una relación, siempre quedan cenizas de lo que fue”.

Por otro lado, Lucy mencionó su deseo que mezclar diferentes sonidos en su canción. “Es increíble fusionar distintos ritmos y sonidos de nuestra cultura”.

Por último, se refirió a Carlos Vives y la inspiración que le ha generado su papá en su carrera musical: “Tiene el ADN, es imposible separarnos completamente de nuestra influencia y nuestros padres. Pero mi papá si me inspiró muchísimo, con la fusión y lo que logró hacer con la música folclore de Colombia”, puntualizó.