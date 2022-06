La izquierda tiene que aprender a crear riqueza: Mariana Mazzucato

En diálogo con el Reporte Coronell, la economista Mariana Mazzucato habló luego de que el presidente electo, Gustavo Petro asegurara que quisiera tenerla como asesora.

Para iniciar, Mazzucato se refirió al capitalismo, indicando que “el capitalismo no tiene un resultado absoluto, es decir, las empresas no funcionan de manera fija, sino que hay variantes. Tenemos mercados problemáticos que están dañando el planeta, eso no debería ser así”.

Agregando que el problema radica en que las empresas se obsesionan con las ganancias a corto plazo y no ven más allá. “El gobierno a veces funciona de manera equivocada, funcionan en solucionar problemas en lugar de tratar de reinvertir y traer soluciones”.

Por otra parte, habló sobre los gobiernos de izquierda. “La izquierda se enfoca mucho en el tema de la redistribución, la política progresista es importante, pero si no se producen riquezas, no hay nada que redistribuir”.

“La izquierda tiene que aprender a crear riqueza y luego de hacerlo esa riqueza puede redistribuirse”, enfatizó.

De igual forma, la economista mencionó que “hay que cambiar la cadena de suministro”, para que sea una agenda progresista, “pero más que eso, que sea un contrato entre lo público y privado”.

En cuanto a la preocupación de los empresarios con la llegada del presidente electo Gustavo Petro al poder, Mazzucato fue clara al decir que “el problema no es una política de impuestos. Colombia tiene que convertirse en un país atractivo (…) como país deben tener un portafolio de propuestas para inversionistas a largo plazo”.

Por último, la profesora Mazzucato dijo que “si Colombia invierte en el sector de salud, en la división digital, en el cambio climático y hacen un portafolio de políticas positivas que sean atractivas, entonces lo de los impuestos es un estímulo adicional, pero no es el único estímulo”.

Además, dejó claro que no ha sido contactada por el presidente electo Gustavo Petro.

Escuche la entrevista completa a continuación: