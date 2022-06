No estamos culpando a nadie: hermana de colombiano hallado muerto en Oklahoma

El pasado 23 de junio, la Policía de Oklahoma, en Estados Unidos, encontró sin vida en extrañas circunstancias a José Adán Serrano, quien era oriundo de Ibagué. Las primeras hipótesis apuntan a que el ibaguereño se habría quitado la vida, ya que fue hallado al interior del apartamento donde residía con un chuchillo clavado en su cuello, sin embargo, continúan las investigaciones.

En entrevista con La W, Sixta Tulia Serrano, mencionó que el hecho todavía está en etapa de investigación y no se conocen mayores detalles. Incluso, dejó claro que “nosotros no estamos juzgando a nadie, ni estamos diciendo que alguien lo hizo, no tenemos claro nada”.

De igual forma, explicó que su hermano viajó a Oklahoma en marzo del 2022 y allí estaba con su novia, quien se encuentra en recuperación tras la lamentable noticia. Además, dijo que la pareja decidió viajar a Estados Unidos porque tenían un amigo en esa zona.

Por otra parte, señaló que sostuvo las últimas palabras con su hermano la noche antes de su muerte.

“La noche anterior conversé con él, pero estaba emocionalmente débil, ese choque le pegó muy fuerte, la ausencia de la familia. Me decía que estaba muy triste, pero nos decía que era normal. Él estuvo en consulta, le mandaron pastillas para relajarse, pero no sabemos qué fue lo que pasó”, resaltó.

Por último, comentó que hasta el momento han logrado recolectar la mitad del dinero de la repatriación del cuerpo de su hermano, pero agradece a quienes le quieran seguir ayudando para los gastos correspondientes.

Escuche la entrevista completa a continuación: