Estar en Wimbledon es un privilegio: Robert Farah y Juan Sebastián Cabal

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutaron con un triunfo este 30 de junio en el torneo de Wimbledon, en donde derrotaron a la pareja francesa formada por Ugo Humbert y Adrian Mannarino (6-4, 6-4 y 6-4).

Tras esta victoria, los tenistas pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre su desempeño en la competencia y los retos que vienen dentro de su carrera.

Para iniciar, Farah comentó que se sintieron muy bien en la cancha y resaltó que “estar en Wimbledon es una motivación muy grande, es un privilegio estar aquí, solo con pisar las canchas, entrenar con todos los jugadores que hacen parte del torneo es una motivación muy grande”.

Agregando que “no se pierde ese extra que te da este torneo siempre que volvemos, lo hemos jugado muchas veces, pero esa magia que tiene este torneo es única y eso te da la energía para competir aquí”.

Por su parte, Juan Sebastián aseguró que no sienten presión para esta competencia por su victoria en 2019. “Es algo que se hace cuando se hacen las cosas bien, a lo que puedes llegar, es algo que te motiva, quieres repetir esos momentos que son por lo que has soñado y trabajado desde que eras niño, es lindo sentir esa presión porque no todos tienen el privilegio de hacerlo”.

Por último, expresó que seguirán concentrados para poder llegar a las rondas finales del torneo.

Escuche la entrevista completa a continuación: