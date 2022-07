No puedo creer que esto haya pasado: Zoe Pawelczak, testigo del tiroteo en Chicago

La W conversó con Zoe Pawelczak, testigo del reciente tiroteo en medio de un desfile en conmemoración de la Independencia de Estados Unidos en Highland Park, estado de Illinois, en donde seis personas murieron y 30 más resultaron heridas.

“Yo estaba visitando a mi padre, iba a pasar el verano con él allí. Estábamos viendo todo el desfile ya que es una tradición familiar ir a verlo, estábamos desde muy temprano cuando de un momento a otro empezaron los disparos, las personas empezaron a correr, había mucha gente herida y muerta”, comentó.

De igual forma, señaló que afortunadamente ninguna de las personas que conoce murió por este tiroteo. “Sí tengo conocidos que se vieron afectados, pero cuando nos refugiamos había un hombre que estaba con nosotros que recibió uno o dos disparos en la pierna”.

En cuanto a las secuelas que le dejó presenciar este tiroteo, la mujer indicó que sigue en estado de shock. “No dormí nada, cuando cerré mis ojos se venían a mi mente los disparos y veía a las personas cayéndose por las balas. Hoy me siento como si esto fuera real, no puedo creer que esto haya pasado. No voy a asistir al desfile del próximo año, no volverá a ser lo mismo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: