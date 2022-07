Las pruebas de la Fiscalía contra José Manuel Gnecco por el asesinato de su esposa

José Manuel Gnecco Valencia fue imputado por el homicidio de su esposa, en hechos ocurridos el 5 de octubre de 2021, en San Andrés, mientras celebraban su noveno aniversario de matrimonio.

En su momento, W Radio se comunicó con José Manuel Gnecco, quien aseguró que la víctima habría sido asesinada por delincuentes armados que intentaron entrar a la casa mientras ellos veían televisión.

Luisa Obando, delegada para la seguridad del territorio aseguró que investigadores del CTI desvirtuaron la versión de Gnecco.

El material de prueba demostró que la casa estaba protegida por una cerca eléctrica que impedía el paso de extraños. Adicionalmente, había cuatro perros que nunca alertaron sobre circunstancias extrañas.

Finalmente, la prueba balística y una reconstrucción 3D permitieron conocer con exactitud la trayectoria del disparo y comprobar que se realizó a una distancia de 1 metro y 20 centímetros de distancia.

De igual manera, en la versión de la Fiscalía se dice que el señor Gnecco Valencia, al parecer, no habría atendido ni socorrido a la víctima.

Asimismo, la Fiscalía dice que hay elementos para inferir que el señor Gnecco habría alterado la escena del crimen. En ese sentido, un fiscal de la delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos, fue cobijado con media aseguramiento intramural y fue trasladado a la ciudad de Bogotá al búnker de la Fiscalía.

Para terminar, es muy importante aclarar que, al no tener acceso a la audiencia, W Radio no cuenta con los audios de los argumentos de la defensa, por lo cual no los pudimos incluir en este resumen. El proceso continúa juicio. Todas estas pruebas de debatirán en juicio.