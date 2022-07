“Colombia no necesita reforma a no ser que tenga apetito por gastar”: Duque a Petro

Indirecta de Duque a Petro

El presidente Duque envió un mensaje al presidente electo Petro. El mandatario expresó: “salvo que haya un apetito por gastar mucho más, Colombia hoy no necesita abocarse a una nueva reforma de carácter impositivo, que termine afectando los bríos de inversión que tiene hoy nuestra Nación”.

El presidente exaltó las cifras que actualmente registra el país, y señaló que de darse sería por un “apetito por gastar más”.

Jalón de orejas Al Oído

Increíble e inaceptable:

En la conmemoración de libertad religiosa, el presidente Iván Duque expresó que ‘no existe un derecho al aborto’. A propósito de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 el mandatario dijo:

“El aborto no es un método anticonceptivo. Si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto”.

“El debate no debería ser entre aborto sí o aborto no, se debería continuar hablando de aborto seguro, legal y gratuito para evitar clínicas de garaje donde a diario mueren tantas mujeres. Educación sexual para decidir en libertad cómo es el derecho, anticonceptivos para no abortar, el aborto legal, presidente Duque es para no morir. Pero, además, cómo confunde esto con un anticonceptivo, precisamente eso es lo que no es”, concluyó Suárez.

Arranca el empalme de Bogotá con el nuevo gobierno:

El empalme lo liderará Antonio Sanguino, jefe de gabinete de Bogotá, junto a Felipe Jiménez, secretario de Gobierno y la alcaldesa encargada Edna Bonilla; Mauricio Lizcano por parte del Gobierno Nacional, quien está al frente del empalme, Susana Muhamad, nueva ministra de Ambiente y actual concejal de Bogotá, William Camargo y Luis Ernesto Gómez.

El día de hoy será la instalación de las mesas y los temas de la agenda serán:

Metro y movilidad sostenible

Temas sociales

Temas ambientales

Seguridad

La frase del día:

“Nadie que esté vinculado con violación de derechos humanos debe quedar en la cúpula militar”: presidente electo Gustavo Petro.