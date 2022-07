Amenazas a investigador de Comisión de la Verdad que grabó denuncias de ‘Otoniel’

Colombia

El jefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, fue extraditado a Estados Unidos antes de revelar todo lo que sabía. Un interesante capítulo que dejó iniciado fue el de miembros del Ejército y la Policía Nacional que presuntamente estaban en la nómina de esa organización delincuencial.

‘Otoniel’ había empezado a hablar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y también ante la Comisión de la Verdad.

Hubo grandes obstáculos para impedir que ‘Otoniel’ entregara su testimonio. Los comisionados eran tratados como sospechosos por los uniformados que custodiaban al capo. Estaba recluido en un sótano blindado, vigilado las 24 horas, pero la Policía decía que podía fugarse.

Nunca fue posible que la declaración fuera confidencial porque había siete cámaras vigilándolo todo el tiempo y los encargados de oír el testimonio eran limitados por uniformados de la Dijín, de la Policía Nacional, argumentando razones de seguridad.

Ese difícil trabajo recayó especialmente en el comisionado Alejandro Valencia Villa y en el investigador Andrés Celis.

En febrero de este año, después de una de esas accidentadas sesiones, un desconocido entró al apartamento del señor Celis en la madrugada y sustrajo un computador portátil y dos grabadoras, las mismas que habían sido usadas para registrar el testimonio del cabecilla del Clan del Golfo.

Felizmente, el material no se perdió porque existía una copia de seguridad en la Comisión de la Verdad.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación arrancó con desgano, digámoslo con franqueza. La primera tesis de los sabuesos del ente acusador fue que probablemente el robo había sido obra de un habitante de la calle.

La hipótesis no explicaba por qué el menesteroso ladrón había preferido entrar a ese apartamento y no a los del piso de abajo y por qué no se había llevado otros objetos de valor de la residencia del señor Celis, sino que escogió justo las grabadoras de la declaración de ‘Otoniel’.

En estos cinco meses, la investigación no ha avanzado mucho. Sin embargo, las cámaras de seguridad del vecindario muestran imágenes reveladoras.

El supuesto famélico ladrón es un hombre ágil vestido de negro de la cabeza a los pies, como para perderse más fácilmente en la oscuridad. Trepa por una fachada con la destreza de un ninja para introducirse en el segundo piso del edificio donde está el apartamento del investigador Celis.

Allí estuvo largo tiempo y salió, cuando ya amanecía, envuelto en su buzo negro con capucha y ataviado con una gorra con visera que le cubría la cara para no ser identificable. Muy profesional para un simple ratero de ocasión.

El caso estaba caminando inexorablemente hacia el olvido, como tantas cosas en Colombia. Pero ayer, la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, recibió una ampliación de denuncia por parte del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

La denuncia que ustedes pueden ver a continuación informa que en las últimas tres semanas el investigador Andrés Celis, el mismo del apartamento asaltado, ha estado recibiendo repetidas amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas.

Son nueve las llamadas registradas, de acuerdo con la denuncia presentada a la Fiscalía.

Un robo de película para quedarse solo con un computador y unas grabadoras. Una investigación que parece tomar rumbo hacia el silencio y el funcionario de la Comisión de la Verdad ahora, además de asaltado, está amenazado.

Buenos ingredientes para una novela policíaca.