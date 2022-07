Así habría sido el robo de material de investigador que grabó denuncias de ‘Otoniel’

Andrés Celis es politólogo y periodista de la Universidad del Rosario, tiene una especialización de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado, y antes de entrar a la Comisión de la Verdad trabajaba en Verdad Abierta en temas de conflicto armado.

En diálogo con El Reporte Coronell, Celis reveló detalles del robo del cual fue víctima y las amenazas que ha recibido por sus investigaciones.

“Las amenazas han cumplido con un mismo patrón, en ellas se refieren que saben quién soy y lo qué hecho, me han dicho que me cuide. Todas las llamadas no han durado más de un minuto y después de lo que me han dicho hay una cantidad de desagravios y malas palabras en mi contra”, relató.

Además, especificó que “en particular no me han pedido nada. Yo he tenido la oportunidad de reaccionar en dos veces y preguntar qué quieren y no ha habido respuesta”.

En cuanto a los avances en la investigación que se adelanta luego de que robaran un computador y dos grabadoras usadas en la declaración de alias ‘Otoniel’, Celis señaló que “la única reunión que nosotros tuvimos como Comisión de la Verdad con la Fiscalía de seguimiento de estos hechos del 19 de febrero, fue el 7 de abril, ese día nos entregaron un avance parcial de lo que la Fiscalía había podido recopilar (…) se nos mostró todo el material fotográfico donde queda evidenciado que sí había un seguimiento en mi contra (…) nosotros no escuchamos nada y queda como duda por qué la persona duró tanto tiempo al interior del inmueble”.

De igual forma, comentó que también se llevaron sus documentos personales, el celular de trabajo y sustrajeron algunos libros de conflicto armado.

Celis aclaró que el sujeto que entró a su apartamento estaba vestido de azul y todo el tiempo estuvo con la capota del buso, por lo que no se le pudo identificar.

“Él ingresó a las 4:25 de la mañana a la casa y hacia las 6:08 de la mañana lo recogió un taxi, es decir que duró más de 1 hora y media dentro del apartamento sin que nada ocurriera. La hora exacta de salida de él fue a las 5:57 y a las 6:08 lo recogió un taxi, cuyas placas no se alcanzan a identificar dentro del material de la Fiscalía”, finalizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: