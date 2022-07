“No le damos pelota al fútbol femenino en Colombia”: Julio Sánchez Cristo

Colombia

Julio Sánchez Cristo, director de La W, hizo duras críticas al manejo del fútbol femenino en Colombia, a propósito del comentario hecho por una oyente al aire.

Según la oyente, “en lugar de premiar (a las mujeres futbolistas), lo que hacen los “machos” de la Federación es cancelarlas: no hay liga femenina para jugar en Colombia en este semestre. No es justo”.

Al respecto, Sánchez Cristo coincidió con las críticas de la oyente.

“No es justo y no hay derecho a que, después de la pésima presentación que hemos tenido los hombres con el fútbol, no nos dediquemos a apoyar a las mujeres”, aseguró el director de La W.

El director de este medio tomó como ejemplo al fútbol en España, donde sí se apoya a las deportistas e, incluso, tiene a la mejor jugadora del mundo.

Respecto a este apoyo a las futbolistas, Sánchez Cristo señaló que debería haber el mismo en Colombia: “Es lo que tenemos que hacer nosotros, no castigarlas por triunfar. Los premios, los ingresos, los entrenadores –que ellas puedan ser entrenadoras–, la promoción, los medios. Nosotros no le damos pelota al fútbol femenino en Colombia”.

Agregó que “el fútbol masculino en Colombia, a la fecha, fracasó”, por lo que resulta importante apoyar al fútbol femenino y darle la oportunidad.