Me dijeron chao, no dieron explicación: ex cónsul honorario de Colombia en Florencia

A propósito del anuncio del Consulado General Central de Roma en el que aseguraron que Gianni Lusena no continuaría con sus funciones como cónsul honorario de Colombia en Florencia, La W conversó con el diplomático sobre la situación.

De acuerdo con Lusena, no recibió ningún tipo de información por parte del Gobierno sobre el fin de sus funciones y respondió por qué no ha entregado sus placas diplomáticas y demás archivos.

“Esta fue una decisión unilateral, a mí me dijeron chao y hasta luego, no me permitieron decir nada. Yo escribí una carta a la Cancillería, al presidente Duque y a la embajadora permitiendo que me dejaran explicar unas razones y defenderme en este aspecto, no me han contestado, no me han dicho absolutamente nada”, aseguró Lusena.

Sobre la razón por la que no ha realizado la devolución de sus documentos diplomáticos, indicó que estaba en unas reuniones de trabajo, pero lo hará “tan pronto como pueda” y quiere hacerlo él mismo.

“Tengo reuniones de trabajo y estoy atendiendo unos fabricantes que vinieron desde el exterior, tan pronto tenga un momento disponible lo haré posible, yo no quiero que venga nadie ni entre en mi privacidad”, agregó.

En la conversación también se refirió sobre su relación con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Según contó, le prestó asistencia a él y su familia porque resultaron contagiados de COVID-19 en una visita a Italia.

“La relación es de haber dado una asistencia cuando se enfermó por COVID en Italia hace año y medio, yo como persona, como ser humano, la primera cosa que hice cuando usted ve que alguien está mal, guarda de su cuidado. Cuando le bajó la saturación a 70 hable con el médico y decidió internar al entonces senador Petro en el hospital y darle toda la asistencia que se le podía dar como a cualquier otro ciudadano”, explicó.

Finalmente aclaró que no está haciendo ninguna diligencia consular y lo que resta es entregar los documentos, que “hará sin lugar a duda”.

En el encabezado, escuche la entrevista completa con Gianni Lusena, ex cónsul honorario de Colombia en Florencia.