“Sí va a haber Bogotá Gospel el próximo año”: Catalina Valencia, directora de Idartes

Bogotá

Hay polémica en Bogotá tras la denuncia que hicieron las comunidades cristianas por la posible cancelación del Gospel al Parque, el tradicional festival de música cristiana que se realiza en la capital del país. Sin embargo, en entrevista con La W, Catalina Valencia, directora de Idartes confirmó que el evento no ha sido aplazado ni cancelado, por el contrario, se llevará a cabo el próximo año.

“No se ha aplazado el festival, justamente esta semana en la sesión del Concejo de Bogotá el 11 de julio, el concejal Marco Acosta me preguntó por el festival y yo le dije que estábamos estudiando la viabilidad. Este año hemos realizado 3 festivales que han sido masivos”, señaló.

De igual forma, dejó claro que “sí va a haber festival Gospel el año que viene y eso es lo que estamos trabajando”. Además, aseguró que para este año no se canceló.

Por su parte, el concejal Marco Acosta expresó que “no se cumplió con el compromiso que es un acuerdo de ciudad, reconocer el Bogotá Gospel como una practica artística y de interés cultural que recoge más de 60.000 personas desde el 2008″.

Asimismo, indicó que este era un evento que se tenía que hacer anualmente. “El sentimiento de discriminación que tiene el sector es porque no se tuvo en cuenta en el marco de la adición presupuestal para poder seguir fortaleciendo los eventos culturales en Bogotá para este año.”

“El año pasado estábamos en el proceso de reintegración cultural y nos sorprendimos que este año no hubiese sido posible. El sentimiento del sector es que no se tuvo en cuenta, no estaba en la agenda, no hace parte del presupuesto, por lo tanto, no es una prioridad para la administración”, puntualizó.

