Nueva pulla de Gustavo Bolívar a Roy Barreras: ¿división?

En alza no solo está el dólar

En alza la imagen del presidente electo Gustavo Petro, después de su posesión, sube imagen a 64% según la encuesta Invamer. Al parecer los anuncios han gustado también sus mensajes conciliadores, ojalá sus congresistas le aprendan más.

En alza también la indignación general porque el cantante Fredy Burbano quedó en libertad por orden de un juez. El artista seguirá vinculado al proceso por la muerte de Karen Molina. La familia de la joven reclama justicia.

En alza las críticas de Gustavo Bolívar a personas de su bancada, en el Pacto hay división, fuentes le expresaron Al Oído que sienten al senador Bolívar casi que como la piedra en el zapato, está mañana el senador trinó: “#HueleMal Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio no lo olviden”.

En Alza el coqueteo del pacto a cambio radical y el Partido Liberal para ver cómo se verán representados en el Gobierno.

En alza la puja por el Ministerio de Ciencia

¿Quién se quedará con el Ministerio de Ciencia? es la pregunta qué hay en la arena política. Se habla, en concreto, del exsenador Mauricio Lizcano, el senador Iván Agudelo y la académica Irene Vélez Torres que les cuento es cercana a la vicepresidenta electa Francia Márquez.

Una mujer con una hoja de vida robusta, ha sido investigadora, tiene dos posgrados de la Universidad Nacional, ha desarrollado temas relacionados con la contaminación por mercurio en contextos mineros, así como los impactos del uso de químicos como el glifosato sobre los cultivos, entre muchas otras cosas.

¿Quiénes más se disputan el ministerio? el senador Iván Agudelo que termina labores el 20 de julio, es liberal y ustedes saben que los liberales están cotizados , fue el impulsor en el Congreso de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y además es miembro de la Academia de Ciencias de Colombia.

Y por último, el que también hace cola es Mauricio Lizcano, que ustedes saben ha estado encabezando el empalme del gobierno, Lizcano fue senador por el partido de la U.

“Realmente puede estar esto entre la académica Irene Vélez y el Senador Agudelo. Pero ojo ,’ojalá el juego sea limpio, porque dicen que la molestia del equipo de la vicepresidenta electa Francia Márquez es que han acudido a todo tipo de ataques a la académica Vélez para deslegitimar su nombre e incluso su hoja de vida”, comentó Catalina Suárez