Tribunal de Cundinamarca ordenó al Congreso rehacer lista de aspirantes a contralor

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Comisión Accidental del Congreso de la República rehacer la lista de los 10 aspirantes para el cargo de contralor General de la República conforme los criterios de selección fijados, cumplimiento de requisitos y los principios de mérito y equidad de género, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

A través de una carta al saliente presidente del Senado, Juan Diego Gómez, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, había solicitado que se suspendiera el proceso de elección del nuevo contralor. La solicitud se había firmado por 21 integrantes del nuevo partido de Gobierno.

Este tema también había generado tensión entre el senador Gustavo Bolívar y el presidente del Senado, Roy Barreras. Bolívar acusaba a Barreras de hacer un acompañamiento a una aspirante a la dirección de la Contraloría.

“Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden” escribió Bolívar.

Por su parte, Barreras explicó que no había querido responder a estos ataques por el bien del gobierno electo de Gustavo Petro, sin embargo, señaló que, “no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente”.

Con la decisión del Tribunal, el Congreso debe hacer nuevamente la lista de candidatos y respetar la ley de cuotas de género, méritos y cumplimiento de requisitos.