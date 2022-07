A la Fiscalía llega agarrón por el cobro de barrido en Bogotá

Me enteré que la empresa que administra la información del servicio público de aseo de Bogotá, Proceraseo SAS, denunció ante la Fiscalía General de la Nación, a los responsables de registrar las cifras de barrido en la capital.

Según la denuncia, el operador de aseo Promoambiental lleva años facturando más kilómetros barridos de los autorizados y dichas cifras están por fuera de lo que la Alcaldía contrató.

El abogado Alejandro Carranza, quien hace la denuncia, asegura que la basura barrida por fuera de lo contratado no llega al relleno sanitario Doña Juana, y, aun así, se le está cobrando a los ciudadanos, defraudando las finanzas de la Alcaldía que aportan al sistema, a los bogotanos que pagan el servicio, y a los demás operadores del sistema que sí cumplen con lo contratado y no cobran por servicios que no prestan.

Una de las denuncias instauradas señala que:

“1. El concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., probablemente, estaría defraudando al SIGAB, a través del cargue de información de actividades de barrido que no está realizando, pues a todas luces, el índice de toneladas que dicho operador traslada al relleno sanitario de Doña Juana mostraría, con una amplia probabilidad de verdad, que ni siquiera están cumpliendo con las actividades dispuestas en el PGIRS distrital.

2. Que todas las actividades de barrido que presuntamente ejecuta el adjudicatario de la licitación, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., son cargadas a la facturación de los habitantes del ASE 1, generando tarifas desbordadas por actividades de barrido que ni siquiera se están cumpliendo, pues los residuos que en promedio deberían llegar al relleno sanitario no aparecen.

3. Finalmente, que el mencionado concesionario, no solo está, aparentemente, enriqueciéndose a través del cargue de una información de actividades que no ejecuta y que cobra en la tarifa, sino que también, al no trasladar la cantidad de toneladas de residuos que debería generar a partir de esos kilómetros excesivos que carga al SIGAB, generaría una reducción concreta en el pago que deben hacer todos los concesionarios por el tratamiento de lixiviados.”