Trevor Hooton, “el abrazador profesional” que cobra por dar abrazos

La W conoció la historia de Trevor Hooton, más conocido como ‘Treasure’, y quien fundó un negocio que ofrece terapia de abrazos. Se trata de un proyecto que ofrece a sus clientes un abrazo que dura una hora y cuesta alrededor de 88 dólares.

El negocio tiene sede en Bristol, al sur de Inglaterra, y según contó, se trata de una alternativa para quienes no pueden tener un abrazo. “Un abrazo no tienen nada de mágico, el problema es que no todos pueden conseguirlo, mi trabajo es darlo a quien lo necesita y quien lo quiere”, aseguró.

En la conversación también aclaró que no tiene que ver con servicios sexuales, pues solo se dedican a dar abrazos y caricias.

Finalmente contó que no se necesitan “cualidades especiales” para ser un “abrazador profesional”. Por el contrario, muchos pueden hacerlo.

“Yo solo decidí convertirlo en un negocio, no lo inventé, hay muchas terapias de abrazos que están creciendo en popularidad, se puede hacer un curso, tuve muchos esfuerzos de marketing y lo que se necesita es la decisión para crear este negocio”, dijo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Trevor Hooton, “abrazador profesional” y fundador de Embrace Connections.