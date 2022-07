El cambio climático va más acelerado de lo que pensábamos: OMS

Incendios provocados por la intensa ola de calor en la zona de Pont de Vilomara, Barcelona, España. (Photo by Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Getty Images)

A propósito de las altas temperaturas que se han presentado en distintas zonas de Europa, donde enfrentan una ola de calor debido a la prolongada falta de lluvias y que, además, ha generado un aumento en incendios forestales, Jaime Martínez, asesor de la FAO y la OMS se refiere en La W sobre los efectos del cambio climático en la salud y en el mundo.

“Nos sorprende la dimensión del cambio climático y hemos observado que va más acelerado de lo que pensábamos”, señaló.

Martínez aseguró que siguen analizando los impactos del clima en temas relacionados con la salud. No obstante señaló que una de las problemáticas son las infecciones que transmiten algunos mosquitos y esto supone una exposición de enfermedades. De igual forma, señaló que el número de personas golpeadas por la ola de calor ha aumentado cada año, por lo que es “difícil anticipar escenarios futuros”.

“Cuando uno pasa de un nivel local o nacional a un nivel global las cantidades que uno empieza a manejar en términos de personas afectadas por el cambio climático son de millones. El número de infecciones sube en un 30%. Por ejemplo en la zona de Latinoámerica se observa un aumento en el 40% del número de días que son adecuados para la presencia del mosquito que transmite muchas enfermedades”, explicó.

De igual forma, el asesor de la OMS se pronunció sobre las sequías e inundaciones mencionando que, “esto produce que no se puedan generar los alimentos necesarios para abastecer a la población generando, a su vez, hambrunas”.

Martínez señaló que esta problemática necesita una posición política y una presión social que obligue a los gobiernos a tomar medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Por otro lado, explicó que el cambio climático tiene un componente reaccional importante: “Hay zonas del mundo que se van a calentar 5 o 6 grados y otras zonas pasarán a enfriarse a -3 -4 grados. Entonces cuando uno habla de cambio climático tiene que ver como estos valores afectan a un determinado territorio”.

A su vez, mencionó que los cambios del clima no son lineales, “va a llegar un momento que se producirá un cambio completo en la circulación de los océanos y el aire. Este es un punto de no retorno del que no sabemos las dimensiones de lo que puedan provocar”.

Por último, hizo un llamado a la concientización de la población para que reduzcan las actividades que más causan impacto en el cambio climático, con el propósito de “estabilizar la situación”.