¿Carlos Mattos incrementó su patrimonio?

Me enteré que aún no se ha podido determinar el incremento patrimonial del empresario Carlos Mattos. Por esto, el fiscal del caso pidió una prórroga de 15 días y la audiencia que estaba programada para hoy no se podrá hacer.

Recordemos que Mattos recibió una condena a 9 años de prisión, sin embargo, esta fue anulada pues un magistrado ordenó verificar si el empresario había incrementado su patrimonio con ocasión a la medida cautelar que dictó un juez en el sonado caso Hyundai.

Si se establece que existió incremento por la venta de vehículos, Mattos tendría que reintegrar al Estado ese dinero para obtener rebaja de pena 1/6 parte, si no reintegra no tendrá una rebaja en su condena.

Pero ojo, fuentes cercanas al proceso nos han dicho que el magistrado no entendió el proceso, pues Mattos no vendió más vehículos porque Hyundai Motor Company no le volvió a despachar vehículos a Colombia, ni para Mattos ni para ningún distribuidor.

Mientras tanto la Fiscalía realiza búsqueda selectiva en base de datos en la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, a fin de obtener de la sociedad HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A, en liquidación, copias de los formularios de las siguientes declaraciones tributarias:

Declaración de Renta y complementarios año gravable 2016.

Impuesto al Valor agregado (IVA), presentadas por el periodo gravable 2016.

Retención en la fuente, presentadas por el periodo gravable 2016.

En 15 días sabremos.