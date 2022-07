Él tenía esa sed de justicia, de ayudar: hermana de colombiano que murió en Ucrania

Una bandera de Ucrania es vista en una edificación destruida en medio de los ataques rusos, que comenzaron el 24 de febrero de 2022. (Photo by SERGEI CHUZAVKOV / AFP) (Photo by SERGEI CHUZAVKOV/AFP via Getty Images)

Un colombiano llamado Christian Camilo Márquez es otra de las víctimas que cobró el conflicto entre Rusia y Ucrania. El joven de 32 años había viajado hacia Europa para sumarse al Ejército ucraniano que se defendía de los ataques de su país vecino.

Johana Murcia, hermana de Christian Camilo Márquez, conversó en La W sobre el legado que dejó su familiar y el motivo que lo llevó a viajar a Ucrania.

¿Por qué decidió viajar a Ucrania?

Según contó Johana Murcia, su hermano no quiso sumarse al Ejército ucraniano por dinero, sino por convicción personal. Su deseo de ayudar a otros fue lo que lo llevó a comprar un boleto de avión para entrar a Ucrania por la frontera con Polonia junto a la Legión Internacional.

“Mi hermano no era ningún mercenario, no se fue buscando dinero, tenía una ideología de justicia de poder ayudar. (…) Él tenía esa sed de justicia, de ayudar a las personas, yo le digo a mi mamá que murió haciendo lo que quería porque no tenía necesidad de hacer eso”, aseguró la hermana de Christian Camilo Márquez.

También se refirió a esa última vez que vio a su hermano y el presentimiento que tenían. “Es que nosotros se lo dijimos el día que se fue, ese día lo vi lo abracé y yo sentí que no lo iba a volver a ver porque él me dijo: ‘si no es en esta, en la otra vida nos vamos a volver a ver’”, narró Johana Murcia.

Su vida en Ucrania

Tras llegar junto a la Legión Internacional para pisar suelo ucraniano, narró que constantemente lo convencían para que volviera a Colombia. Sin embargo, no quiso desertar.

“Él mandaba un video todos los días, se escuchaban los bombazos, yo le decía ‘hermano, usted está cuidando ladrillos’. No hay gente, los animales en la calle deambulando, muriéndose de hambre, los ancianos que no quisieron salir pidiendo comida, agua, la destrucción era horrible, no había edificios”, relató.

La hermana del colombiano que murió en Ucrania también reveló que Christian le decía que “prefería morir a que lo cogieran” por las historias que escuchaba del Ejército ruso.

El día del ataque

Sobre el día del ataque, contó que Christian estaba en la región de Izium, al este de Ucrania. Estaba en la trinchera junto a otros militares tratando de resistir armado con lanzacohetes.

Se enfrentó a tanques de guerra rusos y uno de sus compañeros murió primero. Luego le dispararon al colombiano contra el chaleco antibalas y finalmente un impacto en la cabeza le quitó la vida.

“Recogieron los cuerpos y los llevaron a la trinchera, el tanque explotó. El papel del Ejército de Ucrania dice que murió por impacto de bala y heridas de una explosión, es lo que hemos sabido”, aseguró Johana Murcia.

Finalmente contó que, por decisión de su hermano, el cuerpo será cremado. “Nos dijeron que mi hermano había firmado unos papeles diciendo que no querían que lo repatriaran porque no quería que mi mama tuviera dónde ir a llorarlo, sino que lo recordara como lo que fue, pero ellos iban a mandar el cuerpo. Sabemos las condiciones en las que murió y dijimos que preferíamos que lo cremaran, sería terrible verlo en las condiciones que quedó”, expresó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Johana Murcia, hermana de Christian Camilo Márquez, el colombiano que murió en Ucrania.