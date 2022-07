Entendí que la foto es poderosa para trabajar por la paz: Kim Phuc, niña del napalm

Kim Phuc atiende a la prensa en la exhibición "From Hell to Hollywood" en Milán, Italia, el pasado 05 de mayo de 2022. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

A propósito de los 50 años de la famosa fotografía de “La niña del napalm”, La W conversó con su protagonista. Se trata de Kim Phuc, quien actualmente tiene 59 años y es embajadora de la Buena Voluntad para la Paz en la Unesco, de Naciones Unidas.

La icónica fotografía fue capturada por Nick Ut y aunque para Kim fue doloroso encontrarse con ese retrato de su niñez, considera que ha permitido mostrar los horrores de la guerra de Vietnam. Justamente allí aparece desnuda cuando las bombas de napalm cayeron en su aldea.

“Recuerdo bien ese momento cada vez que cierro los ojos, fue un momento muy doloroso, tengo el recuerdo claro y vivo todavía. Antes de dormir se vienen esas imágenes a la cabeza de los aviones sobrevolando, las bombas cayendo y de repente el fuego a mi alrededor”, narró Kim Phuc.

La conocida niña del napalm también contó que tenía miedo de las consecuencias que podían quedar en su cuerpo. “Recuerdo el incendio y cómo quemó mi brazo izquierdo, mi cuerpo. Con la mano derecha trataba de apagarlo, pensaba que iba a quedar fea, que la gente me iba a mirar diferente, sentía miedo de que mis pies se quemaran y no poder correr cuando estaba cerca a mis hermanos o primos”, agregó.

¿Qué lecciones deja su fotografía y el conflicto en Vietnam?

Para Kim Phuc hay grandes lecciones detrás de la famosa foto. Aunque es un retrato desgarrador, cree que se puede convertir en una herramienta para hablar del conflicto y cómo construir paz.

“Estas fotos son las que cuentan la realidad, aunque no sea lindo, tiene que contarse la verdad. Aunque yo odiaba la foto y me preguntaba por qué me la tomaron, entendí que era un regalo poderoso para trabajar por la paz, es positivo que se registren estas fotos, mostrarlas al mundo”, aseguró Kim Phuc.

Sobre la relación con el fotógrafo Nick Ut, indicó que actualmente son amigos cercanos. Justamente cuando era niña no lo conocía, pero después descubrió que fue uno de los que le salvó la vida.

“En ese momento no sabía nada de ningún fotógrafo, no sabía que me habían tomado esa foto. Luego Nick me contó la historia, que perdí la conciencia y que me llevó a un hospital, estoy muy agradecida con él y tenemos una gran relación, no solo me tomó una foto icónica, sino que me salvó la vida”, expresó.

Finalmente contó que es una de las víctimas de la guerra en Vietnam, pero gracias a su crecimiento espiritual logró perdonar a los agresores. “Empecé a amar a mis enemigos, a rezar por eso y a pesar de todo, perdono a todas las personas que me hicieron sufrir”, dijo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Kim Phuc, más conocida como “La niña del napalm”.