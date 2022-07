Habitantes de calle desaparecidos en Bucaramanga: hablan Secretarías de Desarrollo

Bucaramanga

Desde Bucaramanga se está cuestionando por qué ha aumentado el número de habitantes de calle y a dónde se los han llevado las autoridades.

Esto se produce después de que, en un debate de control político del Concejo de Bucaramanga, Jorge Neira, actual secretario de Desarrollo de la Ciudad de los Parques, hablara de gobiernos anteriores en los que supuestamente se desaparecía a estas personas en condición de vulnerabilidad, llevándolos a otros municipios como, por ejemplo, Piedecuesta.

“Hace tres años tenían la costumbre de cogerlos y subirlos en transporte, y no se sabía más de los habitantes de calle. Para que lo tengan muy claro: los cogían y se los llevaban a otros municipios, en Piedecuesta hubo una crisis por la cantidad de habitantes y muchos de esos, al parecer, eran de Bucaramanga. Esa no es la forma en la que este gobierno piensa, yo no puedo hacer eso. Sin embargo, por eso se crea el hogar de paso”, decía el audio.

Ante esto, Neira aclaró que no se refería a una administración en particular en la que se realizaba esta modalidad de trasladar habitantes de calles de un municipio a otro.

En primer lugar, nunca se quiso referir al mandato de Rodolfo Hernández y de quien, en ese entonces, su secretario de Desarrollo era Jorge Figueroa Clausen.

Aclaró que esta versión de “desaparición” de habitantes de calle no se trata de genocidio. Neira dijo que las declaraciones se originan por testimonios de esta comunidad.

“No estoy hablando a modo personal, cuando hablamos de desaparición no estoy hablando de genocidio, ni de desaparición forzada, cuando me refiero a eso, es a que tenía la costumbre en su momento en este municipio y otras ciudades en que las habitantes de calle se llevaban en buses, se metían en fundaciones o se llevaban a otros municipios”, dijo Neira.

Por su parte, el exsecretario del desarrollo, Jorge Figueroa Clausen, destacó como una “mentira”, que en su administración se trasladaba en buses a esta comunidad vulnerable.

“Esos municipios de los cuales él señala que soltábamos a habitantes de calle, ni siquiera programas de atención tienen los municipios aledaños, para qué los íbamos llevar allá si no había ningún tipo de atención en salud, ni nutricional, ni recreativa, nosotros teníamos unas busetas que recorrían las 24 horas la cuidar para los que quieran alimentarse a fundaciones profesionales con rigor técnico atendían a los habitantes de calle, es un funcionario mediocre”.

Finalmente, el secretario Jorge Neira dijo que actualmente se hacen programas para atender a esta población, e incluso, en dos semanas se creará la casa refugio para atender las necesidades de las personas en condición de calle.

“El testimonio del mismo habitante de calle dice que en otras administraciones hacían eso, pero esto es una realidad que venía sucediendo y que los mismos beneficiaros del programa lo señalaban. Dos, no es proliferación, el habitante de calle estaba sufriendo porque privados y fundaciones no hacían donación, hoy hay una casa refugio para que posiblemente en dos semanas se haga esa atención”.