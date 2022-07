Magistrada que se declara madre del río Bogotá, denunciada por MinAmbiente designada

Colombia

La descontaminación del río Bogotá es una prioridad de Colombia y especialmente de Bogotá.

Cada año, la Corporación Autónoma Regional, CAR, se queda con medio billón de pesos, que sale del impuesto predial que pagan los dueños de inmuebles en la capital.

Todo ese dinero va para el tratamiento del río Bogotá, pero el río sigue contaminado y la plata de los bogotanos no se ve.

Una de las obras necesarias para descontaminar el río es la Planta de Tratamientos Residuales del Salitre, llamada PTAR Salitre, que vale 1.3 billones de pesos.

El consorcio contratista que ha recibido la plata de los bogotanos incluye una empresa griega y a los señores Solarte, constructores de vías. Y la obra no funciona.

El contrato ordenaba que, si había un incumplimiento, los constructores debían pagar cada día 90.000 dólares de multa.

Lo curioso es que, en lugar de pagar la multa, van a cobrar la obra que no han terminado. Así lo decidió una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó a la CAR pagarle los saldos al contratista incumplido y además no reclamarle más.

Como lo oyen.

Esa magistrada se llama Yolanda Villamizar de Peñaranda. Ayer le escribí un mensaje para hablar con ella y cuando me llamó, después del saludo, habló 10 minutos sin parar, sin respirar. Diciendo que ella tenía la razón y que todas las pruebas están en el expediente.

Luego dijo que no podía darme una entrevista, pero al rato me mandó una nota de voz, de esas a las que uno no le puede repreguntar.

En el ininterrumpible mensaje grabado, la magistrada Villamizar se autoproclama como la madre del río Bogotá y, con voz entrecortada, afirma que la cuestionan para recusarla en el proceso.

“Es la intención de recusarme y de malponer mi nombre ante todo Colombia cuando soy yo la que llevo 20 años protegiendo al río, por encima de todo ese entramado que puede haber detrás de todas esas intenciones, pongo mi vida para proteger a ese hijo que yo parí como dijo alguien hace 20 años”.

Una concejal de Bogotá denunció a la magistrada ante la Comisión de Disciplina Judicial. El proceso no avanza y además la denunciante renunció al Concejo de Bogotá hace pocos días por una razón: ella fue designada como la ministra de Ambiente por el presidente electo Gustavo Petro.

Ahí tienen ustedes la situación: la magistrada que se proclama madre del río Bogotá mientras ordena que no multen y que le paguen a un contratista una obra que no ha terminado, versus la designada ministra de Ambiente que la denuncia.

El río Bogotá, mientras tanto, sigue siendo una cloaca.