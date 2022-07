Basta de jugaditas en la carrera por contralor general

No existe tal plagio de María Fernanda Rangel.

Al Oído de la carrera por quién será el contralor:

El nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que la elección del siguiente contralor general de la República será el 18 de agosto y no el 3 de agosto, como se había decidido en la anterior legislatura.

Esta carrera bastante cuestionada, ha tocado diferentes intereses y bastantes jugaditas de un lado y otro. Lo último fue que la semana pasada acusaron a la candidata María Fernanda Rangel de haber realizado plagio en su trabajo de grado como abogada en la Universidad Externado. Participaron congresistas, twitteros y bastantes cuentas fake, es decir bodegas pagas para promover este tema.

Primicia Al Oído

El equipo de Al Oído buscó a la Universidad Externado para saber qué había sucedido con el tal plagio, por lo que comprobó que jamás existió, incluso hoy será publicada una carta por parte de la universidad, en la que se notifica que el título como abogada de María Fernanda Rangel, candidata con mejor puntaje al cargo de contralor general de la República, “fue otorgado una vez cumplidos los requisitos reglamentarios; entre ellos la presentación y aprobación del trabajo de grado, el cual fue examinado y aprobado por el Departamento de Derecho Fiscal”.

Carta en exclusiva oficial:

La candidata sigue entonces con paso firme en la competencia y dijo no estar preocupada por las jugaditas que le quieren hacer para sacarla de competencia. “Mi hoja de vida, trayectoria y trabajo hablan por sí solos, las mentiras no me preocupan. Ojalá aprendan a jugar limpio”, afirmó Rangel.

Matarife perdió

Al Oído del pleito entre el expresidente Álvaro Uribe y Daniel Mendoza, creador del contenido online Matarife. La Corte ordenó al señor Mendoza que rectifique lo dicho en algunos apartes acerca del expresidente Álvaro Uribe, pues no hay argumentos de peso para las tesis que presenta en dicha serie.

¿Y los premios que ganó?

Recuerdan ustedes que en la edición número 37 de los premios India Catalina, la cual se celebró en marzo de 2021, el documental ganó en las categorías de ‘Mejor producción online’ y ‘Mejor producción de serie documental’, por lo que un grupo de ciudadanos está pidiendo a las directivas de los india Catalina que le retire los premios. En la carta menciona que no pueden premiar la infamia.

Vamos a ver si los directivos del India Catalina se pronuncian. De momento el pulso jurídico lo ganó el exmandatario Álvaro Uribe. “Enfrentar a un opositor político no puede seguir siendo desde la calumnia ni corriendo la línea ética que quisieron imponer, esperamos respuesta de los India Catalina y rectificación de Daniel Mendoza, el daño reputacional a causa de mentiras sin fundamentos es irreparable “, dijo Catalina Suárez.