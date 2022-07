Hay que comenzar de cero y con pies de plomo este diálogo: Juan Camilo Restrepo

Colombia

Tras la posibilidad de un diálogo entre el gobierno entrante de Gustavo Petro y el ELN, varias han sido las voces de análisis sobre este diálogo que se ha buscado durante más de 50 años. Una de esas voces es la de Juan Camilo Restrepo Salazar, exjefe negociador de paz con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

En La W, Restrepo aseguró que aunque se puede generar este diálogo entre ese grupo armado, hay que entender que es complicado y agresivo, “es un grupo muy difícil. Los diálogos y establecer una mesa de conversación tardó más de un año y solo pudieron sentarse después de haberse cursado conversaciones muy discretas y solo así logramos una agenda”.

A esto, Restrepo añadió, “el ELN es un grupo que es delicado y hay serias dificultades. No ha querido entender que tiene que respetar el Derecho Internacional Humanitario. No han respetado. La negación tiene que ser basada en eso, no atentar contra los civiles y la población, no extorsionar, no secuestrar”.

Así mismo, el exjefe negociador aseveró que hay que creer en ese proceso, pero que hay que ser realistas, ya que no se dará de la noche a la mañana un diálogo, “el ELN tiene reconocimiento político y lo que se haga tiene que ser diferente a lo que se haga con las disidencias de las Farc. Hay que tener pies de plomo para manejar estas conversaciones”.

Restrepo fue enfático en decir que se debe empezar desde cero con este diálogo, ya que con el Gobierno del presidente Iván Duque no se logró debido a que es un grupo agresivo y que continuó delinquiendo.

Por último, aseguró que se pueden dar diálogos con otros grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, pero bajo unas condiciones que no generen impunidad.