Contratistas de la Fundación Fundesa denuncian que llevan meses sin recibir salario

Bogotá

La Secretaría de Integración Social de Bogotá llevó a cabo una licitación para atender a las comunidades de la tercera edad en distintas zonas de la capital del país.

Fundesa, fundación liderada por Carolina Mantilla fue adjudicada las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos y Usaquén en donde 3600 adultos mayores eran atendidos.

Poco tiempo después de adjudicar el contrato y después de desembolsar un primer adelanto de 310 millones de pesos, de un total de 1.723 millones, la fundación le advirtió a la Alcaldía que tenía problemas de liquidez.

Los contratistas vinculados laboralmente con la fundación también r enviaron derechos de petición a la Secretaría advirtiendo la falta de pago de salarios de la fundación. Claudia* advirtió que le deben casi 2 meses de salario, pero aseguró que a otros compañeros se les adeudan hasta 4 meses.

A su vez, Jorge* explicó que renunció el 17 de mayo, pero desde febrero había dejado de percibir su salario. La fundación justificaba la situación diciéndole a sus contratistas que tenían que continuar con sus labores ya que la secretaría no pagaría el dinero si no se cumplía con el objeto del contrato

Susana* anunció que los contratistas piensan interponer una acción de tutela para que sean protegidos sus derechos y lograr que la fundación responda por las obligaciones laborales adeudadas.

W Radio se reunió con funcionarios de la Secretaría, quienes afirmaron que la fundación será multada por incumplimiento del contrato. Así mismo, advirtieron que no han podido contactar a la fundación y han hecho 5 requerimientos para que se explique la situación financiera de Fundesa. Sin embargo, aclararon que no pueden responder por los salarios adeudados ya que no tienen vínculo contractual con los afectados

Finalmente, la emisora contactó en varias ocasiones a Carolina Mantilla, directora de la fundación, pero a la fecha, no se ha obtenido una respuesta.