Una persona viva conoce todo sobre el atentado al avión de Avianca: Nicolás Escobar

A propósito de las revelaciones de Nicolás Escobar, hijo de Roberto Escobar Gaviria y sobrino de Pablo Escobar en Univisión, La W conversó con él sobre la información que tendría en su poder para aclarar el atentado del avión de Avianca.

Nicolás Escobar se refirió al caso del atentado contra el vuelo 203 de Avianca en el que murieron 107 personas y cubría una ruta hacia Cali. 10 minutos después del despegue explotó por la activación de una bomba.

Según contó en La W, actualmente una persona conoce en detalle la forma en la que se planeó y ejecutó el atentado contra el avión de Avianca. Además, contó que Dandeny Muñoz Mosquera, alias ‘La Kika’, sería un chivo expiatorio en el caso.

¿Quién es la persona que puede contar lo que pasó con el avión?

Según Nicolás Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, sería esa persona que conoce en detalle lo que ocurrió el 27 de noviembre de 1989 y quien conoce a un “testigo estrella”.

“La persona que entregó el maletín bomba está presto a entregar la información, pero hay una persona viva que conoce todo lo que aconteció y esa persona debería ser la primera en ser llamada por el Gobierno Norteamericano y la Fiscalía colombiana a que declare, es el señor Miguel Rodríguez Orejuela”, aseguró Nicolás Escobar.

Sobre su relación con Miguel Rodríguez Orejuela, indicó que se convirtió en un “gran amigo de la gente de Cali” y su propósito era intentar reunir a los hijos de personas que tenían que ver con el narcotráfico. “Hacer un bloque contra nuestros familiares para que no continuaran las guerras en el país”, expresó Nicolás Escobar.

En una de esas reuniones, según contó Escobar, se hicieron reproches sobre distintos crímenes y entre ellos el atentado al avión de Avianca. Además, contó que hay un testigo que podría demostrar sus declaraciones.

“La persona viva en este momento que conoce al dedal y porque me lo detalló tal cual había acontecido o por interceptaciones de teléfono. Miguel Rodríguez Orejuela, en compañía de su hermano y los dos jefes del cartel de Cali, me criticaron lo que había hecho mi padre. Yo les contesté que simple y llanamente tengo un RH, pertenezco a esta familia y me siento orgulloso de ser Escobar porque soy católico y Dios me dio la oportunidad de estar en esta familia, pero no tengo absolutamente nada que ver con lo que Roberto de Jesús Escobar Gaviria cometió”, narró Nicolás Escobar.

¿Quién es el responsable del atentado?

Para Nicolás Escobar, el responsable del atentado y quien debería responder es su padre, Roberto Escobar Gaviria. También contó que la orden de asesinar a Darío Uzma Cano, quien fue contratado para ejecutar el atentado, fue dada por su padre.

“La orden para colocar el explosivo en el avión era para matar al expresidente (César Gaviria), sin ellos pensar que el expresidente les iba a dar la oportunidad de vivir en paz colocándole a la gente en la finca La Catedral”, narró.

Finalmente indicó que está dispuesto a contar su versión para que los responsables directos de la muerte de 107 personas paguen por sus actos, incluido su padre.

“Yo no estoy esperando nada a cambio, quiero mi paz interior, poderme acostar a dormir tranquilo y que tan siquiera se pueda conocer lo acontecido en ese avión de Avianca y recordar cuando este viejo que Darío Uzma Cano, que era prácticamente un hermano, la persona que lo mando a asesinar pague”, expresó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Nicolás Escobar, hijo de Roberto Escobar Gaviria, sobre el atentado al avión de Avianca.