Agarrón entre María Fernanda Cabal y Wilson Arias

Al Oído de Darío Gómez y al ojo de nuestros políticos

Al Oído con recorrido musical.

Arrancamos con ‘La indomable’ de Darío Gómez, y esa estrofa que dice “hice lo que pude, pero tú eres indomable”, y es que esa parecía ser la canción en la entrada del Senado en el día de ayer antes de que iniciara el debate del Acuerdo de Escazú, cuando se encontraron la senadora María Fernanda Cabal y el senador Wilson Arias. Cabal le dijo a un grupo de activistas que ayer empezaba la destrucción de Colombia; en ese justo momento llegaba el senador Wilson Arias.

Ahí tienen la frase que se viralizó en redes sociales “no se puede estar más del lado de la vaca que del ser humano”, expresada por el senador Wilson Arias a la jefe de la oposición María Fernanda Cabal. Una mujer sin miedo y como decía nuestro Darío, indomable, que después, seguramente, estaría cantándole a Arias: ‘me río de ti’.

Y en un cambio de canción, la infaltable de ‘Me tiré el matrimonio’, que es la que debe estar cantando el senador del Pacto Paulino Riascos, especialmente la estrofa que arranca con “lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra”, porque al parecer será el manguito 2.0. del nuevo Congreso.

Cambio de canción porque por fin, algo le tocó al senador Gustavo Bolívar, será el presidente de la Comisión Tercera del Senado, es decir, tendrá bajo su liderazgo la reforma tributaria, el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso nos dicen que hoy canta “lo que va a ser para uno” de Darío Gómez.

Y cerramos, cambiando a la canción de ‘Llévame contigo’, que es la que le van a dedicar a la representante Katherine Miranda, porque el proyecto que va a radicar nos pondrá a todos de acuerdo, la propuesta es la eliminación de la pensión vitalicia para expresidentes.