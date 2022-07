Iván Duque cantando de parranda, ¿y los policías?

Al Oído del conejo, la mariposa y el cóndor herido.

Conejo: De activistas una cosa de políticos otra

Conejo el que sienten los ciudadanos que votaron por tantos alternativos para que lleguen y salgan con nada, ellos desde antes sabían que con el salario y las vacaciones iba a suceder lo que ahora quieren salir a argumentar, ellos que se creen ciudadanos de otra categoría como al escuchar a la representante Catherine Juvinao, que según lo que dijo, siente que existe una diferencia con el trabajo que ellos hacen con el del resto de ciudadanos.

“Qué dirá doña rosita que debe salir a las 3 a.m. de su casa en Socha para llegar a las 7 a.m. a su trabajo, o los médicos que se la jugaron en la pandemia sin descanso y con un sueldo injusto. Qué pensarán nuestros policías que exponen su vida, que los están matando, y esta mañana salieron listos a servir pese a la amenaza que representa usar su uniforme. No hay derecho al cinismo, hoy hacemos honor a lo que tanto decían: trabajen vagos y acepten que se equivocan con el mismo tono que antes exigían”, dijo Catalina Suárez.

Presidente Duque se despide cantando y desconectado

Después de conocerse que una nueva especie de mariposa tendrá el nombre del presidente Iván Duque, y ver voces como la de Margarita Rosa de Francisco que decía que darle ese nombre podría ser maltrato animal.

Al Oído conoció que el presidente Duque anda en estos momentos por Valledupar, fue con algunos miembros de su gabinete a cumplir agenda y claro, de paso aprovechó para ver a varios de sus amigos. Faltando 10 días para dejar el cargo y en medio de la tragedia que ocurre con nuestros policías, al presidente lo captaron las cámaras demostrando su talento de cantar. Esta vez en Valledupar, en una parranda.

¿A qué iba a Valledupar? Fueron a entregar la fase 1 del nuevo Comando de Policía Metropolitana de Valledupar, y además, el alcalde, mediante un decreto, exaltó la gestión del presidente Duque por materializar grandes inversiones sociales.

“El presidente Duque a ritmo de vallenato llegó y a ritmo de vallenato cantando se despide. Por eso cerramos con el Cóndor Herido, porque mientras eso sucede, el país está en una violencia escalada, están matando a nuestros policías, hay desempleo y quedan muchos interrogantes, cómo el robo a los recursos de paz que se quedan sin respuesta. Hoy muchas familias no pueden estar de parranda. “Mejor me voy, mejor me voy, cómo hacer el cóndor herido”. Qué desconexión de principio a fin.” expresó al cierre Suárez.