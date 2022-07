El enredo en billonario contrato de interventoría a modernización de la Dian

La W conoció en exclusiva el enredo que hay para asignar el contrato de interventoría para los más de 14 contratos de la modernización de la Dian, que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID- con 250 millones de dólares.

Este contrato es por 27.241 millones de pesos con una firma consultora que haga la “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los contratos de transformación digital identificados como estratégicos en el Programa Apoyo a la Modernización de la DIAN”, un contrato que fue publicado el 6 de diciembre de 2021.

Pues entre la lista corta de las empresas interesadas para hacer esta interventoría durante tres años, es decir, hasta noviembre de 2025, están Ernst & Young y otras cinco más:

Ampliar

La denuncia de uno de los proponentes (Indudata) y de veedores es que en caso de que Ernst & Young se gane esta licitación podría haber alguna inhabilidad pues el señor Mario José Márquez Olier fue hasta noviembre del 2021 asesor de la Dian y fue Gerente de Facturación Electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- y ahora es miembro asociado Ernst & Young.

Pero La W conoció que el proceso está en etapa suspensiva hasta la medianoche de hoy, desde que no haya más observaciones o “quejas” por parte de las firmas que presentaron la propuesta.

Y está en suspensión porque el equipo jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está analizando un impedimento que Mario José Márquez Olier presentó en noviembre del año pasado, a través de una carta conocida por esta emisora.

En la carta de su impedimento él asegura que participó en la preparación de los documentos preliminares asociados a las consultorías relacionadas con este Programa de Apoyo a la Modernización de DIAN.

Pero sabemos que lo más probable es que el BID diga que no hay impedimento pues no trabajó directamente en temas de interventoría, y, por el contrario, tiene experiencia en el tema. Además, él ya renunció a Ernst & Young. Además, la coordinadora del Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN/Préstamo BID 5148/OC-CO respondió a un derecho de petición que “no encuentra ninguna inhabilidad o conflicto de interés que afecte a la persona jurídica de Ernst & Young S.A.S y reitera que por su naturaleza las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas, expresas y de interpretación restrictiva, sin que puedan buscarse analogías o aducirse razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos por el legislador, pues la voluntad de éste no puede ser suplantada, en detrimento de derechos de terceros o de intereses sociales que exigen la sujeción estricta al texto de la ley prohibitiva”.

Y finalmente conocimos que el puntaje técnico mínimo para pasar era 70 puntos, en este caso sólo pasaron Ernst & Young con 81 puntos y el Consorcio SGS & HBT con 73 puntos. Por lo cual Indudata no pasó este filtro.

La modernización de la DIAN incluye los nuevos sistemas tributario, aduanero, cambiario, de inteligencia en la nube de la Dian y toda la infraestructura de datos de la DIAN.