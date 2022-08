Opinómetro: ¿es María Fernanda Cabal jefe de la oposición en el Congreso?

Colombia

El Opinómetro de la firma Datexco Company S.A. para W Radio reveló los resultados de su encuesta realizada entre el 26 y el 29 de julio de 2022 en la que se consultó la opinión de los ciudadanos sobre distintos temas de interés nacional.

En esta ocasión, las preguntas del estudio estuvieron relacionadas con los siguientes temas: justicia en Colombia, control territorial, concentración de la propiedad, comunidades, el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa y la senadora María Fernanda Cabal.

El pasado 25 de julio, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció sobre el concepto de ‘paz total’ que conducirá el proyecto político del gobierno del presidente electo Gustavo Petro.

Con respecto a este diálogo, Datexco consultó a los ciudadanos sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con las declaraciones de la senadora, quien afirmó que “la paz total, como está planteada en Colombia, es el aniquilamiento del adversario”.

Un 62% de las personas encuestada respondió que está en desacuerdo, mientras que un 19% aseguró estar de acuerdo.

En la misma línea, sobre si consideran que la senadora María Fernanda Cabal es o no la jefe de la oposición al gobierno Petro en el congreso de la República, un 40% respondió que no, mientras que un 34% respondió que sí y un 21% No Sabe.

Por otra parte, sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento de Iván Velásquez como próximo ministro de Defensa, un 41% respondió estar de acuerdo, en tanto que un 26% está en desacuerdo y un 27% No Sabe.

Ficha técnica:

La técnica utilizada en la encuesta fue la selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio y el tamaño de la muestra fueron 700 encuestas.

Con respecto a la precisión de la encuesta, esta contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.