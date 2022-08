La conversación de dos difuntos que influirá en elección de contralor (y el Plan C)

La historia de hoy arranca con un diálogo entre dos personas que ya no están en este mundo, pero cuya conversación impactará la muy agitada elección de Contralor General de la República.

Los interlocutores murieron con menos de seis meses de diferencia. El primero es Horacio Serpa Uribe, el recordado jefe liberal que falleció después de una larga batalla contra el cáncer el 31 de octubre de 2020.

El segundo es el senador Eduardo Enríquez Maya, jurista nariñense conservador, compañero de Serpa en la Comisión Primera, a quien se llevó el COVID el 14 de abril de 2021.

La razón para recordar hoy a los fallecidos legisladores es que existe una grabación que viene como anillo al dedo para lo que está pasando con la elección del contralor general de la República.

Sucedió en la plenaria del Senado el 7 de junio de 2018, en la discusión del proyecto de ley sobre la forma de elegir contralor general. El senador Eduardo Enríquez Maya se dirige a Horacio Serpa para explicarle la razón por la cual la ley debe establecer, entre otras cosas, que el contralor debe elegirse de una lista previamente conformada y que la renuncia de un candidato no puede servir de excusa para recomponer la lista de elegibles para Contralor.

Por favor oigan la clarísima razón que motivó al legislador a dejar la ley como quedó:

“La mesa directiva del Congreso fijará fecha y hora para elegir al contralor general de la República. Oigan bien: “Exclusivamente de la lista previamente conformada”. Y aquí viene un artículo, aquí viene un inciso muy importante. Lo leo: “En caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República” ¿Por qué se escribe, doctor Serpa, ese inciso? Sucede que ha sido costumbre que cuando llega una terna, incluso propuesta por las cortes, y una persona no va a ser escogida, dice “renuncio”. Perdón la expresión: y se tiró la terna. Y sirve eso para causar la nulidad de la elección. O sea, no señor, aquí el que se retira, se retira. El que renuncia, renuncia”.

Sirve la intervención de uno de los autores de la ley para demostrar que no es posible crear nuevas listas, sino que deben elegir de la previamente conformada, lo que para muchos significa en la legislatura anterior. No pueden citar a la elección sino de una lista previamente conformada. Además, legalmente no pueden aprovechar la renuncia de la doctora Karol González para incluir en la lista de elegibles a un candidato del gusto del presidente electo Gustavo Petro porque la ley dice que si hay renuncias “el congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República”.

El candidato que quieren incluir se llama Julio César Cárdenas Uribe, fue funcionario de una empresa pública de Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde.

Los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, los dos miembros del Pacto Histórico, han intentado todo para meter a Cárdenas en la lista. Lo último fue declarar por sí y ante sí, nula la actuación de la comisión accidental que configuró la lista de elegibles.

La estrategia es ingeniosa, pero les salió mal. Al menos siete congresistas, entre senadores y representantes, han renunciado hasta ahora a la comisión accidental, por tres razones:

La primera porque creen que los presidentes de Senado y Cámara no tienen atribuciones legales para anular una decisión del Congreso anterior. La segunda porque como la comisión accidental no tiene una función legislativa sino electoral, los senadores y representantes pierden la inviolabilidad del voto y quedarían expuestos a responder penal y disciplinariamente por su decisión. Y la tercera porque, así las cosas, puedan quedar incursos en el delito de prevaricato.

Roy Barreras quería rechazar de plano la apelación y terminó temporalmente removido de la presidencia del Senado anoche. La corporación le dijo que no puede ser juez y parte, y llamaron al primer vicepresidente a dirigir la sesión. Después, una subcomisión determinó que la próxima plenaria debe votar esa apelación, pero Barreras quiere que antes de considerar la apelación, la fallida nueva comisión accidental haga la lista de elegibles.

Es decir que, a pesar de que su decisión esté cuestionada, la nueva comisión escoja finalistas. Que la comisión resuelva todo este jueves y la apelación contra su existencia se resuelva el martes de la semana entrante.

Cada vez se ve más difícil la inclusión de Julio César Cárdenas en la lista de elegibles, quizás por eso ha empezado a sonar otro nombre: un Plan C que tiene simpatías en un sector del Pacto Histórico.

Se trata del exauditor general Carlos Hernán Rodríguez, muy cercano al senador Alexander López.

Rodríguez tiene en su contra viejas alianzas políticas con el cuestionado exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Y tiene a su favor que sacó el mayor puntaje en el examen de conocimientos: 95.7 de 100 puntos.

Lo increíble es que Roy Barreras, que venía ganando todas las peleas parece estar enredado en esta batalla por confección de la lista de elegibles a Contralor, un asunto importante pero relativamente menor en el contexto de sus tareas.

Por cuenta de esto, la coalición de gobierno ha empezado a desgastarse antes de iniciar el trámite de las reformas que son realmente cruciales para el gobierno Petro. La guerra de hoy está dejando heridas que se sentirán mañana.