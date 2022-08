El espectáculo de la Contraloría deja mucho que desear: Julio Sánchez Cristo

A propósito de la decisión de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y de La U de apoyar a María Fernanda Rangel para que ocupe el cargo de contralor general, y en medio de la molestia por una citación a la Comisión Accidental para realizar una nueva lista de finalistas a la Contraloría, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, calificó como “un penoso espectáculo lo que está dando el Congreso”, asegurando que no es más que una “rapiña por la Contraloría”.

“Ayer fue un día de muchas tensiones, la renuncia a la Comisión Accidental de varios importantes parlamentarios, luego la advertencia del presidente del Congreso (Roy Barreras) de que no ir a la Comisión también constituiría un prevaricato. El tema escaló más cuando otra de las nuevas voces del nuevo gobierno, Armando Benedetti, escribió a los cuatro partidos”.

Es preciso señalar que, a través de redes sociales, Benedetti aseveró: “Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de La U han hecho una declaratoria sin el Pacto Histórico. Lo que significa que son coalición del Congreso y no del Gobierno”.

En ese sentido, Julio Sánchez Cristo señaló que el mensaje que envió el exsenador es: “o votan por el candidato, fungen y eligen al candidato que quiere el nuevo gobierno o están por fuera de la coalición (...) el nuevo gobierno no va a permitir que el nuevo contralor no sea de ellos, no solamente por el tema burocrático, sino por lo que significa el poder de la Controlaría”.

¿Se realizará una nueva lista de elegibles para el cargo de contralor?

Con estas colectividades a su favor, la directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, María Fernanda Rangel, tendría casi asegurado el puesto, pues cuenta con al menos 50 de los 108 votos en el Senado y 106 de los 188 votos en la Cámara de Representantes.

“Hay quienes dicen que con cara gana Roy y con sello gana también Roy, hay quienes dicen que no y que ya perdió Roy, y hay quienes dicen que la llegada, hoy a Bogotá, de Benedetti es, precisamente, para arrinconar a los partidos y si es necesario replantear su colaboración con el gobierno, ¿está temblando la coalición?”, añadió Sánchez Cristo.

¿Habría ‘conejo’?

Sánchez Cristo señala que podría haberse presentado un primer ‘conejo’. “Un acuerdo con el Pacto Histórico y con el gobierno electo para ir juntos por el nuevo contralor y que estos cuatro partidos incumplieron ese acuerdo”.

Aseguró que “el nuevo gobierno lo que debería es estar peleando por acabar con esa vagabundería. Y lo que están demostrando, el nuevo Congreso y el viejo Congreso, es que se están peleando por ese puesto porque ahí hay una gran cantidad de puestos, pero también hay una herramienta para apretarlos”.

“El espectáculo de la Contraloría deja mucho que desear. Esto no corresponde al gobierno del cambio, esto corresponde a lo que ha vivido Colombia durante los últimos gobiernos: la rapiña por los puestos”, puntualizó.

El director de La W también se preguntó, “¿dónde está el piloto del gobierno electo en materia de política?”.