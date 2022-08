El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, habla durante la sesión plenaria de apertura de la IX Cumbre de las Américas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el 9 de junio de 2022 en Los Ángeles, California. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

No debe impedir construir consensos: presidente de Paraguay, sobre posesión de Petro

De cara a la posesión presidencial de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto, La W conversó con Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, sobre su visita a Bogotá para participar en la ceremonia como uno de los invitados.

Según contó, la posición de Paraguay es respetar las decisiones democráticas de los países de la región y la elección de un presidente no debería afectar las relaciones que se han construido por años con Colombia.

“Nosotros respetamos las democracias de la región y somos absolutamente respetuosos de la voluntad popular, esto no debe impedir construir grandes consensos. Respetamos absolutamente la voluntad del pueblo colombiano, pero desde nuestro punto de vista no significa que no podemos construir un destino común”, aseguró el presidente de Paraguay.

El mandatario también rescató las relaciones entre ambos países en asuntos comerciales, económicos y la lucha contra el crimen organizado. “La relación entre Paraguay y Colombia es histórica, sólida, esto podemos decir con todas las relaciones de estado en la región, valoramos la amistad y cooperación que es desde hace siglos”, dijo.

También indicó que las relaciones entre Colombia y Paraguay se construyen entre “estados y naciones, no entre presidentes”.

Finalmente indicó que en su visita a Colombia estará también en una cena junto con el presidente Iván Duque en el marco del cierre de su gobierno. También está a la espera de la confirmación de otros eventos por parte de la Cancillería.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, sobre su viaje a Colombia para la posesión de Gustavo Petro.