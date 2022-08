“Todos los días mi país es atacado con misiles”: ministro de Exteriores de Ucrania

Dmytro Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, habló para La W en el marco de la invasión rusa. A continuación, la entrevista completa con el alto funcionario:

Julio Sánchez Cristo: Nos atiende a esta hora Dmytro Kuleba, el canciller de Ucrania. Ministro Kuleba, buenos días y por favor acepte nuestra solidaridad. Ministro Dmytro Kuleba: Buenos días, y gracias por sus amables palabras.

Julio Sánchez Cristo: Ministro,¿Cómo es la vida de un ministro de Asuntos Exteriores en Kiev, en Ucrania en estos momentos? ¿Cómo es el día a día de su vida?

Ministro Dmytro Kuleba: Bueno, la vida es exactamente igual que durante la guerra. Te levantas temprano, vas a trabajar. Haces todo lo que puedes, para ayudar a tu país a luchar contra la invasión rusa. Te vas a la cama. Te acuestas a una hora tardía. Puede que te despiertes por la noche por la sirena de ataque aéreo y el riesgo de bombardeo aéreo de Kiev. Y eso continúa de día en día y seguirá siendo así hasta que esta guerra termine.

Julio Sánchez Cristo: Ministro, pero cuando usted se levanta cada mañana, creo que da algunos minutos para sus cosas personales, su vida personal, y tal vez haya alguna reflexión sobre lo que podemos hacer para detener esto. Si pudiera detenerlo ahora mismo, ¿qué cree que podría ayudar a detenerlo?

Ministro Dmytro Kuleba: Bueno, esta guerra no fue una elección de Ucrania. Esta guerra nos la impuso el presidente Putin. Y nosotros no lo provocamos. Él decidió atacar a un país soberano. Así que yo personalmente puedo centrarme en dos cosas y en dos soluciones. La primera es llevar todas las armas que pueda a Ucrania para reforzar nuestro ejército y dificultar la vida del ejército ruso en Ucrania. Y así, por tanto, desmotivarles para que no continúen la guerra. Y en segundo lugar, por supuesto, entenderemos que si para una solución política de esta guerra, no la militar, sino para una solución política de esta guerra, necesitamos que el presidente Putin dé la orden a su ejército de dejar de luchar. Y no sé cómo conseguirlo. Hemos hecho todo lo posible. Hemos intentado negociar con Rusia. Intentamos ser constructivos y proponerles soluciones. Pero todo lo que ha ocurrido en los últimos meses demuestra que Putin quiere la guerra, no la paz.

Julio Sánchez Cristo: Señor ministro Kuleba, usted tiene el apoyo de la mayoría de los países del mundo, incluido nuestro país, Colombia. ¿Qué apoyo le falta?

Ministro Dmytro Kuleba: Es un buen punto. Es una buena pregunta, porque cuando se trata de apoyo político, sí, es cierto que contamos con el apoyo político de la gran mayoría de los países del mundo, incluido Colombia. Y lo agradecemos. Pero cuando se trata del apoyo con armas, y cuando se libra una guerra con un enemigo tan poderoso como Rusia, se necesitan muchas armas. Definitivamente, queremos que haya más países que suministren o vendan armas a Ucrania para que podamos defendernos de un enemigo. Y el tercer elemento de apoyo que nos gustaría ver es, por supuesto, la imposición de sanciones económicas contra Rusia. No todos los países que nos apoyan políticamente nos apoyan militar y económicamente en cuanto a la imposición de sanciones. Así que necesitamos más apoyo de Asia y África y de algunas naciones latinoamericanas en estos dos aspectos.

Juan Manuel Triviño: Ministro. La evacuación obligatoria de la población de la región de Donetsk ha comenzado. En este momento, ¿se consideran perdidos estos territorios?

M. Dmytro Kuleba: No se trata de perder estos territorios. Esta evacuación es el intento del gobierno ucraniano de salvar las vidas de tantos civiles como sea posible. Porque los últimos cinco meses, los cinco meses completos de la guerra nos enseñaron que a Rusia no le importan las vidas de los civiles. Y cuando quieren capturar una ciudad o un pueblo, lo hacen por tierra sin preocuparse por la vida de los niños, las mujeres y los ancianos. Entendemos cómo lucha Rusia. Entendemos que son despiadados. No respetan las leyes de la guerra. Y por eso, queremos salvar al mayor número posible de civiles de ser víctimas del ejército ruso. Así que estos territorios no están perdidos, pero estos territorios serán un campo de batalla activo en las próximas semanas.

Carol Guerrero: Sr. Kuleba, le pregunto esto desde Berlín. Se ha acusado al gobierno alemán de ser demasiado lento en el envío de armas a su país, a Ucrania. ¿Cómo está la situación de los envíos de armas alemanes en este momento?

M. Dmytro Kuleba: Creemos que Alemania podría hacer más.

Ana Vargas: Sr. Kuleba, ¿cree usted que el mundo está empezando a perder un poco la atención que había prestado a Ucrania al principio de la guerra? ¿Cree que esto podría significar que va a ser una guerra larga y que está perdiendo parte de la atención de los medios?

M. Dmytro Kuleba: Bueno, no hay guerra. Ninguna guerra en ninguna parte del mundo puede permanecer en las portadas para siempre. La gente se acostumbra a todo, incluidas las guerras. Pero lo cierto es que la guerra continúa. Sigue cobrándose la vida de miles de personas. Y por lo general, después de un tiempo desde que comenzó la guerra, puede volver a la primera plana con una gran victoria o una gran pérdida. Y estamos trabajando duro para que Ucrania vuelva a las portadas de los medios de comunicación mundiales con una victoria contundente sobre el agresor ruso.

Olga Kosova: Después del supuesto bombardeo de la prisión, que usted calificó como una brutal violación de todos los derechos humanos y los acontecimientos en los que hago cosas que la sociedad ucraniana estará dispuesta a aceptar un acuerdo de paz pacífico con los rusos. Es una pregunta desde Kiev.

M. Dmytro Kuleba: Sí. La sociedad ucraniana no estaba dispuesta a aceptar ninguna paz con Rusia antes de Olena y antes de Bush y no está dispuesta a aceptarla después. Lo que ocurrió en Boucher y en otros lugares y horrorizó al mundo. Pero sus oyentes en Colombia deben entender que vivimos un horror diario. Hoy mismo, los rusos han atacado una parada de autobús en una de las ciudades de la región de Donetsk. La gente estaba de pie en la parada de autobús esperando a que llegara su transporte municipal, y todos murieron porque Rusia decidió bombardear esta ciudad de Donetsk. Este es nuestro horror diario. Y, por supuesto, todos estos asesinatos, todas estas pérdidas, crean generan ira en la sociedad. Y, sí, la gente no es muy la sociedad. La opinión pública de Ucrania es muy reacia a la idea de hablar con alguien que mata, tortura y destruye.

Natalia Peña: Sr. Kuleba, le pregunto esto desde Madrid, España. ¿Cómo valora el apoyo de Europa y de la OTAN en este momento?

M. Dmytro Kuleba: Bueno, la Unión Europea se ha mantenido firme al lado de Ucrania desde los primeros días de la agresión. Se tomaron muchas decisiones sin precedentes por parte de los gobiernos europeos y de la Unión Europea en su conjunto, las mismas que comenzaron con el suministro de armas y terminaron con la concesión, dando a Ucrania la perspectiva de adhesión a la Unión Europea. Todos estos son avances muy importantes y los agradecemos. La mayoría de estos países son también miembros de la OTAN, por lo que se puede calificar su apoyo como procedente tanto de ellos como miembros de la UE y de la OTAN, miembros de la OTAN. Pero en un sentido más amplio, lo que une a los ucranianos y a los europeos en esta guerra es una clara comprensión de que ésta no es sólo una guerra de Putin contra Ucrania, es también una guerra de Putin contra Europa. Pero él simplemente ataca a Ucrania con misiles y tanques mientras ataca a Europa con la inflación, los precios de la energía y su propaganda. Pero su objetivo general es el mismo: destruir las democracias.

Alberto Lebrón: Ministro Kuleba, soy yo Haciendo esta pregunta desde Pekín, China. El presidente Zelensky ha preguntado en chino presidente Xi Jinping que juegue un papel de mediador con Rusia. ¿Cree que China está haciendo lo suficiente para detener esta guerra?

M. Dmytro Kuleba: China está haciendo lo suficiente para no ayudar a Rusia a luchar en esta guerra. Esto es importante porque Rusia esperaba que China les ayudara. Pero el gobierno de China adoptó una posición neutral al respecto, y se agradece. Al mismo tiempo, por supuesto, entendemos que dada la naturaleza especial de la relación ruso-china, el líder chino tiene una influencia sobre el presidente Putin, y es por eso que estaríamos contentos de ver un papel más activo de China en la detención de esta guerra.

Marcela Gutiérrez: Sr. Kuleba, ¿existe la posibilidad de que las tropas rusas se retiren antes del invierno?

M. Dmytro Kuleba: No lo creo.

Camila Sarmiento: Ministro, el presidente Zelensky está dirigiendo uno de los momentos más importantes de la historia. ¿Que significa Volodymyr Zelensky para Ucrania?

M. Dmytro Kuleba: Es un líder que permaneció junto a su nación en las horas y minutos más oscuros de la invasión, cuando las fuerzas invasoras rusas pretendían matarlo personalmente para derrocarlo, y así reclamar la victoria. Así que los ucranianos admiran enormemente el hecho de que el presidente estuviera con ellos, que no los abandonara, que se quedara en la sitiada Kiev hasta que ganáramos la batalla por Kiev. Y ahora dirige nuestro país. Es un símbolo de nuestra lucha y es un símbolo no sólo es un símbolo de nuestra lucha por la libertad y no sólo a los ojos de los ucranianos, sino a los ojos de todas las personas del mundo para las que la libertad es importante.

Juan Manuel Triviño: Ministro Kuleba ¿Le preocupa a usted y al gobierno la posibilidad de una escalada de la guerra nuclear?

M. Dmytro Kuleba: Escuche, todos los días mi país es atacado con misiles de crucero. No importa dónde estés. Puedes estar en el oeste de Ucrania, a 1.000 kilómetros de la línea del frente, pero los misiles pueden llegar a tu casa y matarte. Tenemos decenas de miles de tropas rusas en el territorio de Ucrania, tanques, artillería. No tenemos nada que temer. Estamos luchando por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestra gente. Y prevaleceremos, cueste lo que cueste.

Carol Guerrero: Ministro, ¿cómo recibe o qué piensa de las cosas que dijo el canciller alemán Gerhard Schroeder sobre Rusia? Dijo que Moscú está abierto a negociar con Ucrania. ¿Qué opina al respecto?

M. Dmytro Kuleba: El ex canciller Schroeder es uno de los más estrechos colaboradores y amigos personales del presidente Putin y sus recientes comentarios. No representan la posición oficial ni las intenciones del presidente Putin.... Putin no busca negociaciones. Lo que intenta es tener una cortina de humo para sus acciones en Ucrania. Y le pidió a Schroeder que enviara este mensaje como si estuviera dispuesto a hablar. Pero esto no es cierto. Mientras el ejército ruso esté a la ofensiva en Ucrania, mientras los misiles rusos ataquen a nuestros ciudadanos en ciudades y pueblos pacíficos, nadie puede decir seriamente que Putin busca negociar.

Julio Sanchez Cristo: Muchas gracias al señor canciller. Nuestro agradecimiento por esta entrevista, un saludo desde Colombia. La solidaridad del mundo por la invasión que están padeciendo los miles de ucranianos desplazados, familias separadas, niños sin sus padres y miles de muertos, es el dolor del mundo. Gracias Ministro Kuleba y nuestros saludos al presidente Zelenski.

M. Dmytro Kuleba: Se los daré, hasta luego, gracias a todos.

