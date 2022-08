No me arrepiento de ninguna decisión frente a la dictadura de Venezuela: Duque

Durante la entrevista de Iván Duque en La W, el jefe de Estado colombiano habló sobre la relación con Venezuela y Nicolás Maduro que estuvo rota durante sus cuatro años de gobierno.

Primero aseguró que Colombia pertenece al Grupo de Lima para defender la democracia en Venezuela y evitar atropellos de la democracia.

En segundo lugar, aseguró que el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro viene desde el gobierno que lo antecedió, por eso cuando él llegó ya no había embajador. Además, dejó claro que él también desde el Senado de la República había denunciado al presidente de Venezuela. Reiteró que ha mantenido su posición de no reconocer los resultados que pusieron a Maduro en la Presidencia.

En tercer lugar, el jefe de Estado reiteró que más de 50 países han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela y por eso se puso un cerco político para defender a Venezuela, de ahí a que “el mismo dictador le haya tocado ir hasta México para atender diálogos con la oposición”.

Finalmente, Duque aseguró que siempre ha sido un defensor de la democracia y nunca claudicará en defenderla, y si tuviera que hacer y tomar las decisiones “una y 1.000 veces lo haría” porque “el pueblo venezolano tiene que salir de esa dictadura”.

Escuche la entrevista completa a continuación: