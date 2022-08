Se rajó Susana Boreal, ¿por qué no se preparan para el cargo los congresistas?

En el día de ayer en la Comisión Sexta, la representante Susana Gómez del Pacto Histórico, que en redes es conocida como Susana Boreal, protagonizó un momento que a muchos sí nos causa bastante indignación, y es que luego de aceptar el cargo, de haber ido a la inducción que les hacen a todos los congresistas nuevos, de tener una UTL que pagamos todos los ciudadanos y que son quienes le dan el respaldo técnico y político a los congresistas, que por cierto deberían ser más valorados, la congresista expresó que no sabía cómo se realizaba un trámite de adherirse a una proposición de otro representante. Sincera sí, pero ¿y la responsabilidad?

La representante expresó: “me gustaría firmar una proposición del representante Daniel Carval, pero pues es que no sé cómo hacerlo.”

Y por esto se ha vuelto viral en redes sociales, ha generado comentarios a favor y otros de solidaridad. El senador a Gustavo Bolívar expresó total apoyo a la representante:

La justificación de la representante Boreal fue:

“Discúlpeme representante Susana, esto es incluso irrespetuoso. Le pagamos a cada congresista más de 34 millones mensuales sin contar primas y todos los beneficios, y usted sale con esto. Respeten lo público y a los ciudadanos, esperamos que mínimo ustedes se asesoren bien en sus UTL que también pagamos.

“Y a los que dicen que se está exagerando, pues si y no, porque no todos ganan esto, no todos tenemos la responsabilidad de legislar, pero además no se debe minimizar. Lo de la representante Susana es una vergüenza como otras cosas que indignan y ocurren, y no senador Bolívar, no es matoneo. Es que no estamos para pagar semejantes sueldos para que lleguen a jugar aprender a legislar. Cojan juicio. Sean serios. Esto exige rechazo, pero además ciudadanos no teman a exigir, ustedes son los jefes de los congresistas y es válido exigir un llamado de atención y respeto a lo público. Ahora, esto no es porque sea mujer, es porque cualquier funcionario público debe saber que al aceptar un cargo exige saber hacerlo, eso también es ética. Llevan cuatro meses desde que los eligieron, lo mínimo es prepararse con el equipo y saber cómo funcionan los trámites básicos” expresó Catalina Suárez.

Al Oído cerró con una frase del senador Gustavo Bolívar del 2012. “Es una vergüenza encomendar las leyes a unos ignorantes”.