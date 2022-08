Un sector del CD nunca perdonó mi victoria, pero no sufro con eso: Iván Duque

Un sector del Centro Democrático nunca perdonó mi victoria, pero no sufro con eso: Duque

El presidente saliente de Colombia, Iván Duque Márquez, habló en La W con Julio Sánchez Cristo sobre el balance de su gobierno durante los últimos cuatro años y los mayores retos que tuvo durante su mandato.

Entre otras cosas, Duque se refirió a la división que hay dentro de su partido, el Centro Democrático, y las críticas que ha recibido por algunos de sus integrantes como María Fernanda Cabal.

Según expresó el primer mandatario, cree en la democracia y en los partidos políticos, pero en los mismos pueden presentarse diferencias y coincidencias. “El Centro Democrático no es la excepción”.

A lo que agregó que “yo hace cuatro años, cuando gané la candidatura, me enfrenté con varios aspirantes y hubo un sector que nunca perdonó esa victoria, pero yo no sufro con eso, y a todos dentro del partido los he tratado con mucho respeto y atención, nunca con agravios”.

De igual forma, dejó claro que “nunca he reconocido enemigos políticos. Yo creo en el triunfo de las ideas”.

Por otra parte, indicó que los partidos políticos viven momentos de mucha tensión e incluso fractura. No obstante, según él, “los partidos tienen que renovar sus ideas y tienen que volverse a nutrir ideológicamente y pensar cuál es su postura frente al presente y al mañana”.

En esa misma línea, el jefe de Estado resaltó que el Centro Democrático “tiene vocación de servicio, vocación de llegar al poder para servir”.

Por último, dijo que “la democracia requiere partidos fuertes y sólidos”. Especificando que “nunca seré un factor de división”.

Escuche la entrevista completa a continuación: