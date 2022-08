Usé la chaqueta de la Policía con orgullo porque quiero a la fuerza pública: Duque

El presidente Iván Duque conversó a pocos días de terminar su gestión en Casa de Nariño y uno de los interrogantes durante su gestión fueron las acciones de la fuerza pública durante el Paro Nacional.

Miles de colombianos salieron a las calles a protestar por mejores garantías y rechazar las violaciones a derechos humanos.

Tras las manifestaciones se reportaron casos de violencia policial y el presidente Iván Duque apareció con una chaqueta de la institución. En La W aclaró por qué la usó.

“Yo no me vestí de policía, me puse la chaqueta presidencial de Policía. Es muy distinto vestirse de policía a usar un elemento distintivo que tengo como comandante supremo de una de las fuerzas. Me lo puse con orgullo porque quiero a la fuerza pública y a Colombia, quiero a la Policía”, aseguró Duque.

En la misma conversación también se refirió sobre los actos de la Policía. “Sé que por encima de cualquier conducta individual que sea sancionable, investigable y censurable de alguno de sus miembros hay una institución que tiene integridad, honor, amor por este país y que todos los días se la juega por los colombianos”, agregó.

Duque también se refirió a las cifras de asesinatos de policías. Según contó, el año pasado se reportaron 80 policías muertos “enfrentándose a toda suerte de malandros, delincuentes”.

“Sería muy bueno que los sectores reconozcan que tenemos que acompañar a la fuerza pública y cero tolerancia con las conductas individuales que son sancionables”, dijo.

Finalmente, Iván Duque también se refirió al asesinato de Javier Ordóñez, un estudiante de derecho que murió atacado por policías en septiembre de 2020.

“Me menciona el día de la chaqueta, fue después de que intentaron quemar 60 CAI en Bogotá. Nosotros claro que rechazamos lo que ocurrió con Javier Ordóñez, se dieron las capturas, el procesamiento judicial rápidamente, inclusive más rápido de lo que pasó en Estados Unidos con el caso de George Floyd y sí fuimos a expresar la solidaridad a quienes se entregan por el país. Si lo pudiera volver a hacer, lo haría tantas veces como sea necesario”, expresó Duque.

A continuación, escuche la entrevista completa con Iván Duque. En el encabezado, sus declaraciones sobre el día que usó la chaqueta de la Policía.