MinTrabajo se pronunció sobre supuestos trinos apoyando el modelo Venezuela

En conversación con La W, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se pronunció sobre los polémicos trinos e imágenes en los que, al parecer, apoyaba los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Según Ramírez, estos mensajes, que ocasionaron preocupación en el sector empresarial, fueron sacados de contexto, razón por la que señala que es necesario conocer las circunstancias en las que se estaba hablando.

“Siempre salen muchas cosas para generar miedos, tensiones etc., pero quiero decirle a todo el país que yo he sido y soy una mujer de izquierda, y por eso tengo un pensamiento claro en torno a lo que es la soberanía de los pueblos y al respeto que hay que tener frente a cada una de las decisiones que toman cada uno de los países”, explicó.

Así mismo, mencionó que estas imágenes se dieron en un contexto de paz, cuando ejercía como presidenta de la Comisión de Paz.

De acuerdo con la MinTrabajo, el padre Hoyos ofreció su ‘Rincón Latino’ como campamento para la instalación de los diálogos de paz mientras se llevaba a cabo un evento internacional, “entonces a mí eso me pareció muy pertinente y esa es la razón por la cual estuve allí acompañada de muchos dirigentes nacionales e internacionales”.

“Lo que pido es que pongan todo el contexto para que sepan en qué circunstancias estábamos hablando”, añadió.

Además, aseguró que se han creado más de 7 cuentas falsas con su nombre donde han replicado información para desprestigiarla, “lo que no se diga en esa cuenta oficial no es cierto”.

En cuanto a las preocupaciones e inquietudes de los empresarios a raíz de estos controversiales trinos, señaló que sus declaraciones fueron en un contexto de paz, “hoy tenemos un proceso y no me interesa lo que esté pasando en Venezuela en este momento, ni en los otros países, es simplemente para nosotros darnos cuenta de las realidades. Colombia tiene que tener su propio modelo de desarrollo, que los empresarios colombianos en vez de preocuparse por lo que yo he planteado vengan conmigo y pongámonos de acuerdo qué es lo que necesita este país”, puntualizó.

